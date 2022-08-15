"А чого боятися?": у Миколаєві застряглі в асфальті ракети від "Смерча" діставали трактором

Реактивні системи залпового вогню на вихідних двічі били по Миколаєву. Ракети стирчали просто серед житлових кварталів.

Прибирали убивчі залізяки трактором, а сміливі миколаївці навіть робили селфі.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

У Миколаєві – після серії гучних вибухів - просто посеред дороги стирчить хвіст від "Смерча". В цьому ж районі серед житлових будинків і поруч зі сміттєвим баком ледве видно другий хвіст – залишки реактивної ракети увійшли в землю на кілька метрів.

Містяни про всяк випадок обходять уламки стороною.

"Тут аварійне… І туди боїшся йти, і сюди боїшся йти. Бачиш, ракета яка страшна", - кажуть люди.

Викорчувати "Смерча" приїжджають рятувальники.

Головна роль у тракториста Валентина – він геть не хвилюється.

"А чого боятися? Труба как труба", - жартує чоловік.

Піротехніки пояснюють – прибирають залізяку, аби вона не нервувала місцевих.

"Наразі більше проводиться зняття соціальної напруги, бо це залишки реактивної системи, реактивний двигун від "Смерча", просто труба, яка дуже грізно виглядає, але небезпеки ніякої не несе", - пояснив Микола Полєжаєв, заступник начальника піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування.

Тим часом хвіст, який приземлився біля базару та супермаркету, привернув увагу миколаївців.

Вони одразу пропонують, що зробити із залишками цього боєприпасу. Хтось каже: треба просто заасфальтувати, хтось пропонує зробити свердловину, хтось пропонує зробити урну.

Лише за пару днів обстрілів міста піротехніки назбирали повну машину російського металобрухту.

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