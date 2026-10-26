"А я що воїн великий?": військовий ЗСУ відверто розповів про мобілізацію

Сергій Мірошніченко / © ТСН

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Військовослужбовець ДШВ та блогер Сергій Мірошніченко зазначив, що раніше він волонтерив для армії, а зараз мобілізувався. Він пояснив, що будучи цивільним, усвідомлював, що йому також доведеться приєднатись до війська.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Юлії Кирієнко.

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Військовий розповів, що раніше він волонтерив для ЗСУ. Сергій Мірошніченко зазначив, що його неодоразово зупиняли військові ТЦК та доставляли до військкоматі.

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«Просто є ті, хто воює фізично, або робить щось для війська. А є ті, хто сидить у квартирі і чекає на дрон. Це все війна. Мені також страшно. А я що воїн великий? Коли прийде час і мені скажуть штурмувати, я не знаю, що я буду робити», — сказав військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Блогер Сергій Мірошніченко з "10 тупих запитань": про мобілізацію, страх, хейт та реалії армії

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