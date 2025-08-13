ТСН у соціальних мережах

Автори промо-роликів про військову службу розповіли, як виникла ідея знімання.

Автор публікації
Наталія Нагорна
"А мій в "Азові": автори промо-роликів розповіли про знімання, ким були актори і звинувачення у соцмережах

Скриншот з промо-ролика / © ТСН

Нові рекрутингові промо-ролики від 12 бригади спеціального призначення зворушили багатьох українців. У відео знялися не актори, а справжні родичі та близькі люди військових, які говорять: «А мій в Азові».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Побутові розмови на пошті, на ринку, у перукарні чи на СТО, де одні жаліються — родичі вимушені переховуватись від служби в армії. А інші вислуховують і наче між іншим повідомляють: «А мій в „Азові“.

Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах — від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства.

Автори роликів — Оксана та Валентин пояснюють — реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони.

«Ми побачили, що існує величезна кількість десятки, сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії, а це, власне кажучи, рідні військовослужбовців», — кажуть вони.

Наполягають, така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у Силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням, ті поставили одну умову: «Це була ідея, взагалі, нашого командира про те, що ролі, власне, родичів мають виконувати родичі, що це не мають бути актори, що це мають бути справжні родичі наших військовослужбовців», — кажуть вони.

4 відео зняли за два дні: перший — це епізод на базарі. Перший ролик — це мама військовослужбовця «Пако». Це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні.

«Пако», після важких поранень, досі на реабілітації. В його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже: «А мій в „Азові“.

В епізоді в перукарні знімалась Юлія. Саму Юлю вже впізнають на вулицях.

«Ми йшли вдвох із Геною, і нам знайомий кричить через вулицю, а я знаю, де ваш», — каже вона.

Але у коментарях дорікали — чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці?

«Він пройшов пекло, об’єктивно. Полон, поранення, втрати.
Але він залишився настільки добрим і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно все буде добре, і що все нормально», — каже жінка.

Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в Силах оборони — це так нелегко, але повага до вибору людини важлива: «Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне очікування дзвінка і ось ці складні емоції. Але вони повинні у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не в якомусь разі не боятись комусь сказати, що їхні родичі служать в армії».

Після перших двох епізодів азовцям дорікали — хіба ж у війську тільки хлопці? Третім з’явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам — одна до Варшави, інша — на Схід.

Але найбільше у дискусії здивувало — глядачі прагнуть продовження.

