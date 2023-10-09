“А ноги і руки пришиватимуть?”: адвокат про реформу МОЗ щодо ліквідації статусу інвалідності

Міністерство охорони здоров'я України має на меті запровадити оцінювання втрати функціональності замість інвалідності. Тобто люди, які раніше мали пожиттєву групу інвалідності, можуть позбавитися цього статусу, адже швидше за все повторні обстеження доведеться пройти усім українцям без виключення.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

“Ця реформа призведе до того, що у десятків тисяч людей приберуть соціальні гарантії, змусивши заново пройти обстеження. Десяткам тисяч, а може й сотням тисяч людей зменшать соціальної гарантії і фактично, з боку Ляшка і тих осіб, які за цим стоять, це, так би мовити, подвійна, а може й потрійна перемога”, — сказав адвокат.

“По-перше, це перерозподілення грошових потоків. По-друге, це фактично значне зменшення кількості людей з інвалідністю, тобто це зменшення навантаження на бюджет”, — зауважив він.

“Третє, що зараз дуже важливо, це, звичайно, мобілізація, тому що осіб, які мають інвалідність, не можуть мобілізувати і особи, які мають родичів та близьких з інвалідністю, вони також фактично мають право на відстрочку від мобілізації, в тому числі і звільнення з військової служби”, — зазначив Кравець.

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МОЗ хоче відмовитися від інвалідності: що відомо

Міністерство охорони здоров'я України має на меті запровадити оцінювання втрати функціональності замість інвалідності. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, міністерство має презентувати законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

Ляшко каже, що проблема полягає в тому, що інвалідність, яка надає пільги та компенсації, не повертає людину до “економічного стану”.

“Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися”, — повідомив міністр.

Він додав, що найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

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