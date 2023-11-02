"А Путін знає, що має суперника": Мережа вибухнула мемами на заяву Арестовича йти у президенти України

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович у середу, 1 листопада, заявив про свої амбііції висуватися у президенти. Українці бурхливо відреагували на заяву та створили низку мемів на цю тему.

ТСН.ua зібрав найяскравіші фотожаби, створені народною "творчістю".

Український активіст та волонтер висміяв передвиборчу програму, яку оприлюднив Арестович, для висування у президенти. Він написав: "Втікач з країни Арестович представив свою передвиборчу програму (так, у нього вже вибори):

Чтоб било хорошо

Чтоб нє било плохо

Цоя всєм

русскій язик второй государствєнний

запрєтіть економіці падать".

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Реакція соцмереж на заяву Арестовича йти у президенти. ФОТО: відкриті джерела

Українці запитають в скандального політика, який просуває російські наративи, від якої країни він планує балотуватися:

"Арестович офіційно зізнався, що балотуватиметься на пост Президента України: питання до новоспеченого кандидата: від якої партії чи країни?

Арестович створить рух "Партія розсерджених малоросів".

Ізя, а ти чув Арестович таки йде в президенти .... А Путіна куди вони дінуть?",

А Путін знає, що має суперника".

Нагадаємо, 1 листопада колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде висуватися на президентських виборах, та навіть написав передвиборчу програму.

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