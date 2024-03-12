"А що їм заважає": військовий розповів, як Росія може вдруге піти на Київ

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський вважає, що росіяни можуть повторно піти у наступ на Київ. Він наголосив, що якщо вони змогли просунутись на Донеччині, то що їм завадить зробити це на інших ділянках фронту.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Київ близько до кордону. Це буде не так швидко, як уперше. От бачите, як в Авдіївці, Бахмуті - вони просто все випалюють. Вони так само можуть випалити Бучу, Ірпінь, підійдуть до Києва. Що їм заважає, якщо вони так зробили там, то чому не можуть зробити тут. Вони ж не відмовились від думки захопити Україну. У них йде мобілізація, заводи працюють на війну", - вважає він.

Дмитро Гапчинський

Військовий зазначив, що його обурює ситуація, коли величезні кошти вкладають у перекладання бруківки чи асфальту, поки немає надійних ліній оборони, а військові часто багато купують за свої кошти.

"Живемо у якомусь сюрреалістичному світі. У нас йде війна, все рівняють ФАБами, а за 20 кілометрів від лінії фронту кладуть асфальт і щось там будують. Я не знаю, як це назвати. Тупість? Це здається халатним ставленням до своїх обов'язків. У нас оборонних споруд нема, а вони плитку встановлюють", - пояснив військовий.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України.

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