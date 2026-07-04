"А що, дитину треба було через паркан?": у Кривому Розі стали на захист директорки, яка врятувала доньку мобілізованого

Директорка дитсадка розповіла, чи покарають її за те, що вона прихистила дитину / © ТСН

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Отримала продовження резонансна та одночасно щемлива історія, яка сталася днями із 5-річною Віолою Броновою, яку батько не зміг забрати з дитячого садочку.

Як відомо, чоловіка мобілізували під час перевірки документів на вулиці у Кривому Розі, а дитину того дня прихистила директорка закладу Наталія Євтушенко через те, що у дівчинки нікого іншого з родичів не було. Її мати мешкає за кордоном та не підтримує зв’язків з родиною, інші родичі теж не виявляли бажання спілкуватись із цією родиною.

За словами директорки садочку, у неї не було іншого вибору — вона тоді написала заяву про те, що тимчасово бере відповідальність, забрала дитину до себе додому, покупала, нагодувала та залишила на ніч спати. Згодом дитину забрав дідусь Віоли, а ще через деякий час — батько, якого все ж таки відпустили приводити до ладу документи.

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Зараз, коли вже минуло декілька днів після цих подій, у соцмережах з’явилась низка дописів про те, що начебто Наталії Євтушенко керівництво району виписало догану через її дії та через те, що дитина отримала стрес.

У своєму дописі в соцмережі одна з користувачок із посиланням на родичів директорки написала, що Наталію Євтушенко нібито викликали до органу місцевого самоврядування, начебто змусили написати пояснення про свої дії з дитиною, начебто оголосили їй догану, через яку Євтушенко на півроку буде позбавлена премії та начебто їй запропонували написати заяву на звільнення.

Цей допис набув шаленого резонансу, на нього відреагували тисячі українців.

Одна з користувачок соцмереж, яка позиціонує себе як вихователька у дитячому садочку, прокоментувала цей допис так: «Я вам скажу, що ми, вихователі, не маємо права взагалі публічно десь рота відкривати. Ні про свої зарплати, ні про забезпечення садочка, ні про наші проблеми, бо має люд всім задоволений і все має бути добре…»

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Після розголосу інформації про начебто наявність догани безпосередньо сама Наталія Євтушенко це спростувала. Вона записала відео, яке вже поширено у соцмережах, на якому повідомила тим, хто підтримав її дії наступне: «Хочу сказати кожному з вас величезне дякую. І низький вам уклін. Ви зробили неймовірне. Завдяки вашим зусиллям татко дитини вже вдома, і маленька принцеса відвідує дитячий садочок. Дякую вам за ваше хвилювання, але хочу вас запевнити, що ні я, ні мої родичі не розповсюджували інформацію і до мене не застосовувалось жодного тиску та дисциплінарних стягнень. Я кожного ранку зустрічаю діточок у садочку. Ще раз дуже вам дякую. Слава Україні».

Своєю чергою, як стало відомо ТСН.ua з джерел у освітянській спільноті Кривого Рогу, принаймі станом на 30 червня 2026 року, вже після того як стався випадок з мобілізацією батька 5-річної Віоли і після того, як директорка забрала дитину нагодувати до себе додому та забезпечила їй комфорнтні умови для сну, «дії Наталії Євтушенко були трактовані певними особами як неправильні, вона повинна була повідомити соцслужби і віддати дитину до дитбудинку, а не забирати додому».

Але 30 червня у коментарі для ТСН.ua Наталія Євтушенко чітко зауважила, що викликала і поліцію, і соцслужби в той час, коли прямувала до ТЦК. Крім того, в той день, ридаючи через ситуацію, яка сталася з дитиною, Наталія Євтушенко серед іншого поставила питання журналістові, з яким спілкувалась: «Не забрати до себе додому, а що, викинути її через паркан?»

Станом на зараз директорці 125 садочку Наталії Євтушенко через її дії щодо порятунку дитини не виписано ні догани, щодо неї не застосовано жодних дисциплінарних стягнень — у цьому запевняє в коментарі для ТСН.ua керівниця департаменту освіти і науки Криворізької міської ради Тетяна Кріпак.

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За її словами, її колега та підлегла Наталія Євтушенко діяла як мама, тому інформація про догану та інші дисциплінарні стягнення не відповідає дійсності. До цього Тетяна Кріпак каже, що їй невідомо, хто та з яких причин розповсюдив в соцмережах фейк про догану.

Раніше директорка садочка у Кривому Розі розповіла, як тепер складається доля 5-річної дитини, батька якої мобілізували.

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