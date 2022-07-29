"А тато прийде? Я хочу знайти свою маму": як українці шукають зниклих у війні рідних і як правильно це робити

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми. В умовах повномасштабної війни в Україні ця тема стала вкрай актуальною. Майже сім мільйонів українців виїхали за кордон, серед яких один мільйон опинився в Росії. Ризики стати жертвою торгівлі людьми зростають.

Як вберегти себе від цього, що робити, якщо людина загубилася за кордоном, та як правильно шукати рідних, які зникли безвісти в країнах ЄС, про це йдеться у випуску "Сніданок з 1+1".

Часто українці, які шукають своїх зниклих після 24 лютого рідних, кажуть, що їхні родичі могли опинитися за кордоном.

Так, рідні героїв соціального проєкту "Знайти своїх" Вадима Ломачука з Бучі та Ольги Єрмакової з Харкова сподіваються знайти їх за межами України.

40-річний Вадим Ломачук - житель міста Буча на Київщині. Чоловік допомагав сусідам евакуюватися з міста, а коли "зелених" коридорів уже не було - вирішив вибиратися й сам. Вадим Ломачук - один із тисяч, кого намагаються знайти через телеграм-канал "Пошук зниклих". Рідні чоловіка припускають, що його могли незаконно вивезти за кордон.

"У нього є 6-річний син, який щодня каже: "Мамо, тато прийде". Так що йому треба повернутися додому і дитину відправити на 1 вересня", - каже родичка Вадима Ломачука.

Вікторія шукає зятя. Сорокарічний Вадим Ломачук до повномасштабного російського вторгнення працював водієм.

"Все життя він машини ремонтує. Такий він у нас хлопець – всім допомагає", - каже родичка чоловіка.

24 лютого, коли російська армія намагалася захопити Гостомель, у Бучі було чути вибухи. Наступного дня дружина та син Вадима виїхали в евакуацію. Сам же чоловік відмовився покидати рідне місто. Залишився в Бучі і допомагав рятувати інших.

"Навкруги кацапи стояли, сильно гепало у них тут, звісно, був ужас. І от як дали цей перший коридор на Романівку, він всіх повивозив, і сусідів. Він першим дізнався за ці коридори. Він пішки біг на цю Романівку. Вивозив дітей, жінок. Він перший біг - всі за ним. Він всіх повивозив, а сам залишився", - каже родичка Вадима.

Та через місяць разом із кумом - 33-річним Максимом Зайцем - Вадим вирішив таки й собі вибиратися з Бучі. 22 березня Вікторія говорила з ними востаннє.

"Казав, що потрібно звідси втікати, бо неможливо витримати. Постійно гепає і осколки летять. І він каже: "Так сидиш і не знаєш, чи прилетить тобі у двір". Люди лежали, осколками повбивало. Він і людей поховав. Просто, мабуть, вони психологічно не витримали і вирішили вийти", - каже Вікторія.

За словами сусідів, чоловіки вийшли з дому 24 березня. Та в який бік - невідомо.

"Одні сусіди кажуть: "Пішли на вул. Франка". Інші: "А ми бачили, він пішов в сторону Ірпеня", а треті кажуть: "А він пішов у сторону озера", а куди він пішов насправді - ніхто досі не знає", - каже родичка зниклого безвісти Вадима.

Вікторія припускає, що того дня рідні намагалися евакуюватися з Бучі через Ірпінь. Можливо, дорогою їх захопили російські військові. Каже: у той період багатьох українців незаконно вивозили за кордон.

"Його в померлих в Бучанському районі (ні його, ні кума) - немає. Є припущення, що вони десь у Білорусі, бо туди дуже багатьох повивозили. Дуже прошу тих, хто його бачили, чи хоча б чули, в яку сторону він пішов і його кум, я вас дуже прошу, подзвоніть в редакцію", - благає Вікторія.

"Я дуже хочу знайти свою маму"

За кордоном та без документів могла опинитися й 70-річна Ольга Єрмакова, яку шукає донька.

"Якщо ви можете мені допомогти, ви бачили десь мою маму, будь ласка, повідомте це на канал, в поліцію, куди-небудь. Я дуже хочу знайти свою маму", - каже зі слізьми донька зниклої безвісти жінки.

На момент повномасштабного російського вторгнення Ольга Анатоліївна жила у Харкові неподалік метро Холодна гора. І попри вік, добре орієнтувалася на місцевості.

"Вона мене ростила сама. Вони з батьком розлучилися, я ще зовсім маленька була, і скільки пам'ятаю, вона завжди знаходила вихід із будь-яких ситуацій. Вона така дівчина самостійна. Вона приїжджала до мене до Ізраїлю. Спокійно їздила містом сама без проблем", - розповідає Світланя Ляліна, донька зниклої Ольги.

Після 24 лютого мама Світлани, ховаючись від авіаударів, кілька разів ночувала в метро, але щоразу поверталася додому. Утім, 28 березня близько одинадцятої ранку сусідки бачили її востаннє.

"Вони вирішили, що вона пішла по гуманітарну допомогу. Ввечері вона не повернулася, взагалі з того часу вона не поверталася. Спочатку були масові обстріли міста, думали, що вона там затрималася в метро, ​​але вже через пару днів я забила на сполох. Там 5 хвилин до метро, і мама досі не зайшла додому, не переодягнулася, не помилася, їй це зовсім не властиво", - розповідає донька Ольги.

Згодом Світлана дізналася, що у квартирі мами залишилися і її документи, і телефон. Припускає, що через стрес жінка могла втратити пам’ять. І не відкидає, що вона могла опинитися за кордоном.

"Знаючи свою маму, знаю її волю до життя… У мене були припущення, що вона пішки пішла на південний вокзал у Харкові і, можливо, вона сіла в евакуаційний потяг, ну знову ж таки… Якщо вона справді сіла в потяг і поїхала, то куди вона поїхала? Де вона вийшла? Вийшла на території України десь, де було тихіше, чи мені казали, що можна було і без документів перетнути кордон", - зазначає жінка.

Що робити, якщо людина загубилася за кордоном: алгоритм дій і поради експертів

На жаль, ризик стати жертвою торгівлі зростає, каже заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в межах соціального проєкту Катерини Осадчої "Знайти своїх".

"Потрапити в торгівлю людьми може будь-яка людина, незважаючи на вік, стать, соціальний статус, але, звісно, найчастіше це - жінки та діти. До речі, у нас в Національній поліції є спеціалізований підрозділ, який називається Міграційна поліція, діяльність якого, зокрема, спрямована на, щоб виявити, зафіксувати і розслідувати саме випадки торгівлі людьми. Вони дуже тісно співпрацюють з Інтерполом, Європолом, і у випадку, якщо є така ситуація, то вони зв'язуються з поліцейськими інших країн", - каже заступниця міністра внутрішніх справ.

Торгівля людьми: як не стати жертвою та де шукати захист

Авторка проєкту "Знайти Своїх" Катерина Осадча розповіла про алгоритм дій на випадок, якщо людина опинилася у подібній ситуації торгівлі людьми або просто зникла безвісти в країнах ЄС.

"Можна тільки уявити масштаб цієї проблеми, тому що час від часу ми можемо припускати, що люди перебувають за кордоном,, і шукати їх за допомогою Нацполіції та Інтерполу. Важливо заявникам дотримуватися алгоритму дій. Ми на цьому наголошуємо завжди, коли разом із поліцією і проєктом "Знайти своїх" шукаємо людей. Також дуже важливо правильно скласти заявку. Зараз мова йде про пошук людей за кордоном, в країнах ЄС. Насамперед, ми радимо заспокоїтися, скласти заявку і згадати дрібниці, які важливі, коли ви шукаєте людину. Одразу потрібно зателефонувати "102" або звернутися до найближчого відділку поліції. Не чекайте, коли людина вийде на зв'язок. Якщо впродовж 2-3 днів людина мала вийти на зв'язок і не виходить - не зволікайте, одразу звертайтеся до поліції", - радить Катерина Осадча.

Вона зазначає, що в разі, коли заявник перебуває за кордоном, потрібно телефонувати "112" у будь-якій країні ЄС. Якщо у вас є мовний бар'єр, то одразу звертайтеся по допомогу до дипломатичних або консульських установ України за кордоном.

Також Катерина Осадча розповіла, як описати зниклу людину для пошуку. Під час телефонного дзвінка до поліції чи у письмовій формі необхідно:

надати паспорті дані зниклої особи;

описати зовнішність з особливими прикметами;

надати додаткові дані: номер телефона, адресу проживання, сторінки в соцмережах;

бажано надати фото зниклої людини.

Цю заявку з даними можна подати як за кордоном, так і в Україні. Телефонний дзвінок на "102" рівносильний заяві, коли її можна написати безпосередньо в поліції.

"Важливо не користуватися послугами приватних осіб, тому що вони можуть виявитися шахраями і не здійснювати пошуки самостійно. Ми про це наголошуємо у своєму проєкті "Знайти своїх". Це той алгоритм дій, якого потрібно дотримуватися. І ще раз наголошу, що потрібно опанувати себе, скласти правильно заявку і чекати на зворотній зв'язок", - резюмувала засновниця соціального проєкту Катерина Осадча.

Міністерство внутрішніх справ України та Нацполіція, за підтримки Проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" SURGe, що реалізується за фінансової підтримки Уряду Канади, розробили алгоритм дій: що робити, якщо людина зникла за кордоном.

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