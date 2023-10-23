Ресторани з "паролями" й таксі: як у Києві порушують комендантську годину і коли за це каратимуть

У Києві комендантська година триває від півночі до 5:00, проте все частіше з'являється інформація про те, що її порушують. Знімальна група ТСН вирішила перевірити, чи порушують ресторани та кияни комендантську годину, і проїхалася по закладах у центрі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

"Паролі" до закладів: як у Києві ігнорують комендантську годину

Знімальна група ТСН вирушила на нічне патрулювання разом із добровольцями та поліцією.

"Центр столиці. П’ятниця. До початку комендантської години – 30 хвилин. У цей час заклади вже мають бути зачинені. Але біля входу один із чоловіків телефоном намагається з’ясувати, який пароль треба сказати на вході, щоб пустили всередину", - зазначає кореспондентка ТСН.

Ці ж відвідувачі членів об‘єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку приймають за охорону закладу і теж питають, як потрапити всередину. Проте дізнавшись, хто вони - чоловіки обіцяють, що поїдуть додому.

Київ під час комендантської години

Чому комендантська година необхідна

Добровольці кажуть, що в Печерському районі патрулюють вже чотири місяці. Вони нагадують людям про початок комендантської години.



"Деякі люди взагалі не розуміють, що вони порушують. Якщо людина знаходиться по місту в комендантську годину, він може бути і членом ДРГ, і представником угрупувань, які можуть фотографувати об’єкти, фіксувати пересування тої самої військової техніки", - каже Андрій.

До бару за паролем і нічні гуляння: нехтування комендантської години в Києві - рейд із ТСН

Що роблять із порушниками комендантської години

Під час комендантської години, порушників передають поліції. І таких за одну ніч може бути чимало - до 40 осіб.

У Києві ресторани від 1 вересня працюють до 23:00. Поліція стежить, аби всі цього правила дотримувалися.

ТСН приїхала до скандального закладу "Бохо". Журналісти "Української правди" на початку жовтня зафільмували, як той працює всю ніч. Тоді всередині відпочивали близько 100 людей. Сьогодні під закладом поліція. О 23:00 людей просять піти.

Скандальний заклад "Бохо"

Порушники комендантської години ще і люблять посперечатись із працівниками поліції. Так, правоохоронці зупинили автомобіль таксі, водій не має права працювати під час комендантської години, проте він починає не погоджуватись із цим. А тому на нього складають протокол за непокору працівникам поліції. В цей же час в поліцейському авто сидить пасажир, який каже - викликав таксі до початку комендантської, але водій спізнився.

У суботу на Хрещатику, попри те, що все вже має бути зачинено, заклади продовжують працювати. Тоді втручається поліція та добровольці. Побачивши знімальну групу ТСН, дехто починає обурюватись та лаятись.

"Вам не здається, що ви чуть ох**ли?", - каже чоловік.

В поліції розповідають, що найчастіше чують від порушників, мовляв - запізнились, не врахували часу, затримались у друзів.

Як планують карати порушників комендантської години

Адвокатка в коментарі ТСН розповідає, що в Україні і досі немає відповідальності за порушення комендантської години ані для фізичних осіб, ані для закладів.

"Зараз готується законопроєкт, який вже подано до Кабміну яким хочуть запровадити адміністративну відповідальність для суб'єктів господарювання, які працюють під час комендантської години", - каже адвокатка Поліна Марченко.

Поліна Марченко

А разі ухвалення - передбачені штрафи, розмір яких замалий, на думку адвокатки, у порівнянні з заробітком нічних закладів-порушників.

"Штраф від 34 до 170 тисяч грн – це за перше порушення і якщо було повторне порушення протягом 1 року - штраф буде збільшений і буде сягати від 340 до 680 тисяч грн", - зазначає адвокатка.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за "вечірки" у комендантську годину.

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