"А який у нас вибір?" - полковник ЗСУ висловився про мобілізацію та наслідки капітуляції перед РФ

Військовий експерт вважає, що в Україні реально мобілізувати 500 тисяч осіб.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що мобілізації в Україні не уникнути. Якщо українці погодяться на капітуляцію - Росія почне новий геноцид.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Суспільство повинно розуміти, що ми перебуваємо у стані екзистенційної війни, яка передбачає одне - противник хоче повністю нас знищити. Якщо ми капітулюємо і якщо хтось думає, що вони не влаштують нам наступний геноцид, то треба вивчити історію та пригадати 20 століття. Тоді як покарання, що ми посміли боротися за незалежність, Росія влаштувала Голодомор. По-іншому не буде і наступного разу. І тут питання, а який у нас вибір?", - сказав він.

Черник вважає, що в Україні реально мобілізувати до 500 тисяч осіб.

"Для нас 400-500 тисяч людей з огляду на те, що це буде розтягнуто у часі, буде підйомною та зрозумілою. Потреби потрібно поповнювати. Ніхто, крім нас за нас воювати не буде", - сказав він.

Військовий експерт наголосив, що Україна 30 років не займалась мобілізаційним процесом, а тому зараз усе відбувається дуже складно.

Петро Черник додав, що Україна здатна озброїти та оснастити 400-500 тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, але чоловікам треба прийти до ТЦК.

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