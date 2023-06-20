"А якщо завтра полетимо? ": в аеропорту "Бориспіль" пояснили, на що хочуть витратити майже 52 млн грн

Скандальні державні закупівлі продовжують шокувати українців. В соціальних мережах користувачі активно обговорюють чергову "зраду" - тендер на Prozorro, який стосується державного підприємства Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Летовище оголосило тендер на комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму понад 51 мільйон гривень.

Люди дивуються, навіщо витрачати такі гроші на аеропорт, який з першого дня війни закритий. Песимісти вбачають у цьому відмивання коштів на прибиранні. А оптимісти ставлять собі запитання: можливо, перемога вже близько, і аеропорт нарешті відкриють?

Сайт ТСН.ua розбирався у ситуації.

На що планують витратити 51 мільйон гривень?

Господарство аеропорту дійсно дуже велике. Це тисячі квадратних метрів площ, вікон, фасадів, які потрібно прибирати. Окремо в аеропорту перераховують кількість умивальників, пісуарів та унітазів з душовими, які теж потребують прибирання.

Аеровокзальний комплекс (унітазів - 504 шт., пісуарів - 168 шт., умивальників - 497 шт., душових - 60 шт.)

Інші об’єкти аеропорту (унітазів - 210 шт., пісуарів - 45 шт., умивальників - 255 шт., душових - 93 шт.)

Приміщень Прем’єр VIP-залів, бізнес-залів пасажирських терміналів "D" та "F" (унітазів - 57 шт., пісуарів - 11 шт., умивальників - 48 шт., душових - 14 шт.)

Приміщень паркінгу ДП МА "Бориспіль" (унітазів - 29 шт., пісуарів - 9 шт., умивальників - 31 шт.)

Всього - 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари, 167 душових.

Також у тендерній документації йдеться про дах приміщення аеропорту "Бориспіль" - очищення від льоду та бурульок потрібно проводити на площі 13232 погонних метра.

Що кажуть у аеропорту?

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зазначають, що до переліку об’єктів прибирання належать крім терміналів і виробничі приміщення. Незважаючи на те, що аеропорт на час військового стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані його виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує.

"Згідно з умовами тендерної документації вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовується в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Крім цього, надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання", - пояснюють сайту ТСН.ua в пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Там підкреслюють, що початок надання послуг на підставі письмової заявки є одним із заходів контролю за витрачанням коштів підприємства, недопущення їх втрат та додержанням законодавства, у тому числі у сфері публічних закупівель, а умови тендеру є такими, що захищають інтереси державного підприємства.

А якщо завтра відновлять польоти?

Сума у понад 51 мільйон гривень на прибирання аеропорту, багатьох шокувала, але люди сподіваються, можливо, це знак, що аеропорт нарешті запрацює? Ми поцікавилися про це у пресслужбі підприємства.

"Незважаючи на війну, певна діяльність на території аеропорту "Бориспіль" відбувається. Хоча вона не така велика, як усі до цього звикли – коли літаки відлітають, працюють авіакомпанії і повна зала пасажирів. Тим не менше, міжнародний аеропорт "Бориспіль" – це величезний інфраструктурний об’єкт. Якщо він стане пусткою, то що ми будемо мати, коли туди повернемося? Жодна система не буде працювати. Тому ми весь час працюємо тут під час війни, зберігаємо наш персонал, нікого не скоротили. А що стосується хайпу з приводу 51 мільйона гривень на прибирання, то ми пояснили для чого це потрібно. Бо якщо, наприклад, завтра буде перемога і нам скажуть – буде один рейс на тиждень. Тоді виникне питання: а як запустити аеропорт, якщо вже завтра полетимо? Тому ми працюємо і підтримуємо аеропорт в робочому стані і ця закупівля послуг теж є частиною цієї роботи. Послуги, про які йдеться не будуть активуватися допоки нам не дозволять польоти", - пояснюють нам у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

В аеропорту розповідають, що до надання послуг підприємство має підготуватися завчасно, провівши всі необхідні процедури. Переконують, що у тендері немає нічого скандального, що чомусь бачать люди.

"Так, сьогодні ми ще не літаємо, але завтра ситуація може змінитися. А в Україні залишилося лише два працюючих аеропорти – Львів та Бориспіль. Більше немає. До речі, у травні ми відвідали польський Лодзь. До нас постійно зверталися представники міжнародних авіакомпаній. Бо вони теж вірять, що скоро зроблять перший рейс до України. Тому ми готуємося заздалегідь. Тендерні процедури займають певний проміжок часу (від 3 до 6 місяців), тендери можуть не відбуватися з першого разу і аеропорт може опинитись під загрозою неможливості утримувати свої приміщення в належному стані. Тому заздалегідь проведена процедура є запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України", - додають в аеропорту "Бориспіль".

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