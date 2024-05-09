А замість ППО – джакузі: експерт розповів, які "дива" можна побачити на дахах Києва

Кияни обговорюють у соціальних мережах наявність на дахах житлових багатоповерхівок у Києві джакузі. Люди жартують, мовляв, під час війни, "басейн з бульбашками" замінює декому системи ППО.

Незважаючи на війну, люди з грошима продовжують жити мирним життям та насолоджуватися у СПА та джакузі на дахах елітних будинків.

Джакузі тільки "для своїх"

На горішньому поверсі 32-поверхового будинку преміум класу на бульварі Лесі Українки, наприклад, є хамам, СПА-зона та джакузі.

Але як запевнив нас охоронець будівлі, користуватися усім цим можуть лише власники помешкань та їх гості. Чоловік додає, що війна тому не завада – все на верхніх поверхах справне та працює.

Цікаво, щоб стати власником трикімнатної квартири у такому будинку потрібно мати 470 тисяч доларів – саме стільки просять за таке житло з дизайнерським ремонтом. На сайті з продажу житла підкреслюють, що дах будинку має два рівні, де знаходяться басейн, міні-парк, СПА та ресторан.

Такі є по всьому місту

Експерти кажуть, що будинків з джакузі на даху у Києві досить багато.

"Насамперед, це багатоповерхівки, де на останніх поверхах є дворівневі квартири. Такі є, наприклад, на Печерську, Оболоні і навіть на Троєщині. Наявність басейну на даху іноді передбачена проєктом, але чимало випадків, коли власники житла займаються самозахопленням даху – роблять там тераси, а вже на них створюють, що кому заманеться – зони барбекю, зони відпочинку, встановлюють джакузі та басейни", - розповідає ТСН.ua Сергій Кугранов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.

До речі, на горішньому поверсі багатоповерхівки на Оболоні, місцевий мешканець збудував справжній двоповерховий храм з куполом та хрестом. Кажуть, що бізнесмен звів "домову церкву" над своєю дворівневою квартирою в пам'ять про померлих родичів. Будівництво тривало з 2010 року і невідомо, чи мав власник на це відповідні дозволи. Тож не дивно, що такі прибудови стають причиною для скандалів з сусідами по будинку.

Від самозахоплених до законних терас

Сергій Курганов додає, що на захоплених терасах люди встановлюють телевізори або вішають проєктори та влаштовують міні-кінозали.

"Вперше таке самозахоплення тераси багатоповерхівки я побачив ще десь на початку 2000 років на столичній Оболоні на теперішньому проспекті Івасюка. Тоді клієнт хотів виключно дворівневу квартиру на останньому поверсі. Річ у тім, що до квартири підведені усі необхідні комунікації і вивести їх на терасу можна без особливих проблем. От люди і користуються цим, захоплюючи вільну площу на даху. Облаштовують там басейни та смажать шашлики", - розповідає Сергій Курганов.

Скільки коштує джакузі на даху

Експерт каже, що подібне продовжується і зараз, під час війни. Чомусь люди не можуть спокійно дивитися, що тераса у 40-50 квадратних метрів стоїть порожньою, от і беруться за її облаштування.

"Якщо у власника є всі документи на терасу, то облаштувати джакузі на даху можна. Сама ємкість коштує 1,5-2 тисячі доларів, а підвести усі комунікації та оздобити зону відпочинку буде коштувати приблизно стільки ж. До речі, дворівневі квартири є у багатоповерхівках у Дніпровському та Дарницькому районах, навіть на Троєщині є клубні будинки, де мешканці влаштовують собі все, що їм заманеться", - додає Сергій Курганов.

Сауна у санвузлі

За словами рієлтора, у звичайних великих квартирах, де є по два санвузли, мешканці навіть облаштовують сауни у "зайвому" санвузлі.

"З настанням спеки, люди ставлять на дахах багатоповерхівок безкаркасні басейни, гойдалки, шезлонги з зонтиками та все інше, на що у них вистачає фантазії та грошей", - підсумовує фахівець.

Раніше ТСН.ua розповідав про чоловіка, який надбудував цілий поверх: поліція Києва вже шукає "Карлсона".

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