"А звичайні діти – не люди?": мешканці центра Києва обурилися через мовчання про ймовірний ракетний удар

В парламенті не виключають завдавання ракетного удару по будівлі Верховної Ради. У розвідки – інші дані.

На тлі запуску Росією нової балістичної ракети, яку Путін назвав "Орешніком", протягом останньої доби в інформпросторі України з’явилася низка повідомлень про можливий ракетний удар путінської армії по будівлі Верховної Ради.

Про ймовірність такої атаки в одному з телевізійних етерів повідомив український народний депутат Тарас Батенко.

"Нас інформують про отримання інформації щодо загрози найближчими днями ракетної атаки на Грушевського, 5 (офіційна адреса Верховної Ради України – Ред.). Будемо бачити, чи станеться це, чи ні, але я бачу, що Путін максимально підняв ставки", – сказав народний обранець.

В коментарі для ТСН.ua Тарас Батенко підтвердив свою цитату та повідомив інші подробиці: "Ми отримали по своїй службовій лінії інформацію про те, що є загроза удару ракетами по будівлі Верховної Ради на Грушевського, 5. Тому вчора погоджувальна рада оперативно, екстрено зібралася і ми проголосували за те, щоб скасувати сьогоднішнє засідання. Планувалося провести годину уряду, планували заслухати міністра закордонних справ щодо поточних питань. Крім того, попередили всіх своїх помічників, радників, секретаріат фракцій і груп, їхні родини. Вже по іншій лінії Апарат повідомив іншим працівникам, щоб обмежити присутність у радіусі урядового кварталу. Це інформація на найближчі дні".

До цього він додав, що зовсім не виключається і відсутність такого удару.

За даними парламентарів, оповіщенням місцевих мешканців займаються відповідні органи.

Водночас, наприклад, мешканці Хрещатика, чиї будинки розташовані поблизу Майдану Незалежності, розповіли ТСН.ua, що до цього часу жодного офіційного сповіщення або рекомендації не перебувати в урядовому кварталі їм не надходило.

"Ймовірно, така рекомендація є лише для депутатів та їхніх родин. А хто ми для них? Особисто в мене немає навіть обурення, є пофігізм стосовно політиків", – висловив нам свою думку мешканець столичного Хрещатика Андрій.

У приватній лікарні, яка працює за кілька сотень метрів від Верховної Ради, на вулиці Шовковичній, нам також повідомили, що працюють сьогодні в звичайному режимі та ведуть запис на прийом до лікарів.

"Жодних попереджень про загрозу удару ми не отримували, а під час чергової повітряної тривоги прямуємо до укриття", – повідомила нам адміністраторка медичного закладу.

Про відсутність попередження про загрозу нам розповіли і працівники одного з культурних закладів, який розташований у пішій доступності від Верховної Ради.

"І на сьогодні, і на завтра заплановані мистецькі заходи. Майже всі квитки на спектаклі розпродані, скасування не було. Попередження або рекомендації не проводити спектаклі теж не було", – повідомили нам у касі цього закладу.

Тим часом у соцмережах тема ймовірного удару по урядовому кварталу стала однією з топових. Одні користувачі висловлюють обурення через те, що "родини депутатів" попереджені, а інші мешканці – ні.

Жінка обурюється, що депутатів попередили, а інше населення – ні / Скриншот коментаря з соцмереж

"Знаючи, що ворог може завдати удару по Верховній Раді, вони скасовують і не виходять на роботу, а звичайні діти – не люди?" – пише один з користувачів на ім`я Дмитро.

Ще один користувач, теж на ім’я Дмитро, обурливо додав: "Звісно, це ж блакитна кров. А інші українці нехай продовжують працювати в такі дні".

Ще один з дописувачів висловив свою думку щодо сповіщення депутатів / Скриншот з соцмереж

Ще один з користувачів, на ім’я Василь поставив таке запитання: "Цікаво, а окрім депутатів у цій країні людей не існує. В урядовому кварталі може бути будь-хто, а попередили лише депутатів і їхні родини".

Дописувачі також залишили гнівні коментарі, що українців не попередили ні про повномасштабне втргнення Росії 2022 року, ні напередодні 21 листопада, коли на Дніпро летіла нова балістична ракета.

Своєю чергою у спецслужбах України ТСН.ua відповіли, що станом на момент виходу цієї публікації не володіють інформацією про можливий удар по урядовому кварталу Києва.

"Чутки про удар певною мірою можна розцінювати як панічні", – каже джерело в українській розвідці.

Водночас пропагандистські російські ЗМІ поширили інформацію, що Росія "переймається" долею України. З посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова пабліки повідомили, що "Росія розробляє механізми сповіщення цивільного населення України" на випадок нових ударів новими ракетами.

Удар ракетою Орєшнік по Дніпру - Україна та НАТО збираються на екстрене засідання

Раніше повідомлялося про те, по якому місту України РФ може запустити міжконтинентальну ракету та чи зіб'є її Patriot.

Читайте також: