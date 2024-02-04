"Ааа, ви хочете, щоб я здохла?": сусіди найстаршої породіллі України розповіли про дивну поведінку 78-річної мами

Чернігівчанка, яка народила дитину в 65 років, хоче повернути її собі.

Через декілька тижнів, в кінці лютого, виповниться 13 років з того часу, як в Україні вперше за останні роки жінка народила у 65 років дитину. Йдеться про чернігівчанку Валентину Підвербну, якій наразі 78 років та її 12-річну доньку Анну-Марію.

Як з’ясував ТСН.ua, незабаром в Чернігові розпочнеться апеляційний судовий процес, завдяки якому Підвербна-старша планує повернути собі доньку, яку у неї відібрав суд першої інстанції та яка зараз перебуває в реабілітаційному центрі.

"Вчора відклали засідання на лютий", - повідомив нам адвокат пенсінерки Андрій Котенок.

За його словами, суд також має заслухати думку доньки Валентини Підвербної щодо ситуації, яка склалась у них в родині.

Своєю чергою, сусіди Валентини Підвербної в коментарі для ТСН.ua розповіли, що поведінка пенсіонерки значно змінилась після того, як вона стала жити без доньки.

"Зараз я дуже рідко бачу Валентину Григорівну. Раніше часто зустрічала. Але за останній час найбільше запам’яталось те, що близько 6 години ранку 29 січня вона, перебуваючи у себе в квартирі, почала кричати: "Аааа! Ви хочете, щоб я здохла? Ви хочете, щоб я здохла?". При цьому інших голосів не було чутно, тому можно зробити висновок, що Валентина Григорівна була у квартирі одна. Чи була це розмова по телефону? Не було схоже на якийсь діалог. Складалось враження, що вона розмовляла сама з собою", - розповіла нам одна з сусідок Підвербної.

В той же час, і адвокат Підвербної Андрій Котенок, і речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк нам повідомили, що немає відомостей про те, що останнім часом хтось погрожував Валентині Підвербної.

Наші джерела в правоохоронних органах не виключають, що Підвербна могла кричала про смерть тому, що в неї "можливо, був такий настрій".

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо



Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011-го. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал. У квітні дівчина опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.



Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Раніше повідомлялось про те, що 12-річна Анна-Марія готує промову в суді.

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