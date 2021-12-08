Аби не допустити нового спалаху: у МОЗ пояснили, чому посилили правила карантину

Аби не допустити нового спалаху: у МОЗ пояснили, чому посилили правила карантину

Більшість обмежень стосуються невакцинованих.

Попри зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19.

Таку думку в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, країна орінтуєтся на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності"

Під час скасування чи спрощення карантинних вимог там (в країнах Європи - Ред.) стикнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз - це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху", - повідомив Кузін.

Ігор Кузін: чому Україна серед лідерів смертності та що планує МОЗ для подолання пандемії

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 грудня зафіксовано 9 371 випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 450 людей, 26 804 пацієнти одужали. Від коронавірусу вже проведено майже 26 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 12 млн українців.

Нагадаємо, від понеділка, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила карантину. У "жовтій" зоні карантину починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені принаймні однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний ПЛР чи експрестест на COVID-19.

Читайте також: