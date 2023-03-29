Аби не по посадженому: у Гуляйполі люди засіюють город після саперів і тепер бояться, що туди не були прильотів

Засіяти город тут можна лише після перевірки піротехніків, але і це не ґарантує безпеки.

Мешканці Гуляйполя на Запоріжжі вимушені кликати піротехніків, аби попрацювати на городі, але не виїжджають з небезпечних територій, бо не хочуть кидати тварин своїх, і тих, що приблудилися, йдеться в ТСН.

В Гуляйполі жили понад 13 тисяч людей, а натепер заледве нараховують дві тисячі. “Град”, “Ураган”, “Смерчі” навіть з’являються останнім часом. Страждають наші об'єкті цивільні, житловий сектор, жодної цілої будівлі не залишилося”, - каже заступник начальника підрозділу ДСНС Володимир Панасенко.

Володимир із загону рятувальників, прожив тут все життя і зараз виїздить на кожен виклик від місцевих. Зазвичай звертаються через залишки боєприпасів. Як Юлія, в обійстя якої днями насипало касетних боєприпасів, але вона найбільше переживає за город. “Зараз час такий, вже треба починати і на городі поратися, але цьому районі краще без піротехніків не ходити”, - переконує жінка.

Також читайте Кілька вибухів прогриміли в Мелітополі

Командир ДСНС Володимир по-господарські оглядає поле, він сам звідси і ще минулого року саджав та сіяв. "Планували цьогоріч, але вирішили садити там, де переїхали, там є світло, вода і полив. Того року садив під обстрілами, серйозно, садили і картоплю і цибулю. Прикол - сиджу через два дні, де закінчується город, як хлопнула, думаю - хоча б не в картоплю, було діло", - сміється піротехнік.

Він із командою на полі Юлії знаходять три касети і підтверджують, що це небезпечно і в жодному разі не можна прибирати самотужки. “Це касетні елементи системи залпового вогню “Ураган”. Треба на місці підривати”, - кажуть спеціалісти.

Вже за чверть години посеред поля лунає вибух і це дає дозвіл почати тут працювати, але щоразу оглядаючись – чи не несе рідне поле ще неприємних сюрпризів від окупантів.

Читайте також:

Зима повернулася до України зі снігопадами, ожеледицею і шквальним вітром, які накоїли чимало шкоди по всій Україні

Політично Путін вже мертвий: нумеролог — про долю кремлівського диктатора

Путін вже продав Росію: Китай розпочинає тиху анексію РФ