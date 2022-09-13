Аби росіяни зрозуміли, що у разі обстрілу України вони будуть знищені: експерт розповів, коли ЗСУ зможуть бити по РФ

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь впевнений, що українська армія зараз має усі законні підстави для ураження військових цілей по території РФ.

За його словами, виявляти військові об'єкти можна за допомогою контрбатарейних засобів боротьби.

Про це заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів в інтерв’ю ТСН.ua

"Зараз ситуація унікальна. Фронт фактично скоротився для українських військ. Якщо ми зараз формуємо тимчасову лінію фронту по р.Оскол, то в нас формується географічно-стабільна зона, завдяки якій буде легше утримуватися від тієї, що була до цього. В нас був занадто довгий фронт. Якби українські війська в'язалися зараз в протистояння в районі Сумської чи Чернігівської областях, то росіяни могли порадуватися за такий розвиток подій, бо вони могли тоді розтягнути наші війська. Зараз ситуація міняється", - розповів про ситуацію на фронті.

Самусь вважає, що коли Україна почне бити по військових цілях на території РФ, то більше російських обстрілів з близької відстані не буде.

"Я зараз не бачу проблем, щоб нашими контрбатарейними засобами боротьби виявляти, до прикладу, ті мінометні чи артилерійські підрозділи, які здійснюють обстріли зі своєї території, та знищувати їх. Я впевнений, що після перших ефективних уражень більше обстрілів з близької відстані не буде. Я впевнений, що можна використовувати HIMARS, якщо ми говоримо про завдання ударів по російским РСЗВ. Знищувати їхні "Урагани", "Смерчі" на їхній території. Удари будуть не по цивільних об'єктах чи об'єктах критичної інфраструктури, а по військових цілях. Я впевнений, що це уже можна робити. У нас є підстави так робити і створити такі умови, коли росіяним будуть розуміти, що завдання удару по Харкову виллється в те, що вони усі будуть знищені. Це буде наказано. Я думаю, що така тактика принесу свої плоди, і сподіваюся, що українська армія саме так буде діяти", - зазначив експерт.

Нагадаємо, за словами Жданова, контрнаступ ЗСУ починає потрохи зупинятися. ЗСУ формують нову лінію оборони та закріплюються на позиціях, яких досягли.

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