Аби втекти, іноземець змінив зовнішність: деталі вбивства в орендованій квартирі у Рівному

Мотивом вбивства могли стати гроші.

Стали відомі моторошні деталі вбивства, яке сталося у Рівному в квартирі, яку здавали подобово. Біля тіла жінки громадянин Туреччини, якого підозрюють у вбивсті, підстригся, поголився, а потому просто пішов на маршрутку. Наразі поліцейські його розшукують.

Про деталі вбивства – у сюжеті ТСН.19:30.

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38-річна Оксана зникла напередодні. ЇЇ тіло знайшли у квартирі, яку винаймав іноземець. Сусіди кажуть, чоловік ще з літа залицявся до Оксани, чекав її під під'їздом для побачень. Як виявилося, об'єктом захоплення вбита Оксана була не одна вона. У поліції кажуть, найімовірніша причина розправи над Оксаною - гроші. Бо саме заради них чоловік і знайомився з українськими жінками.

"У жінки виявили травму голови. Ймовірно, били якимось тупим, а можливо й не зовсім тупим предметом. Розсічення на голові численні", - каже Сергій Крошко, заступник керівника поліції Рівненщини.

Власниця квартири, в якій сталося вбивство, відмовилася від коментарів. Сусід вбитої жінки Павло розповів, ані він, ані інші сусіди жодних криків не чули. В жінки лишилася 10-річна донька, яка першою забила на сполох, коли мама зникла.

Поліція розшукує іноземця, якого підозрюють у вбивстві 38-річної рівнянки | Новини України

Ймовірний вбивця - 48-річний Каратас Екрем приїхав до України 2018-го. У поле зору правоохоронців досі не потрапляв. У поліції запевняють, є низка доказів,що саме він міг убити Оксану. Як розповідають у поліції, після вбивства чоловік зробив усе, щоб бути менш упізнаваним. "Як він залишав місце злочину, він змінив зовнішність - постригся, побрився і вийшов уже зовсім інший. Викинув, найімовірніше, знаряддя злочину і спокійно пішов до автовокзалу. Сів на маршрутку, яка прямує в сторону Києва", - говорить Сергій Крошко, заступник керівника поліції Рівненщини.

Якщо провину іноземця доведуть, йому загрожує до 15 років за гратами. Кордони для його виїзду уже заблоковані. Також поліція звертається до усіх, хто щось знає про місцеперебування Каратаса Екрема, повідомити анонімно на 102.

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