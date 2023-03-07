"Або дурні, або маніяки і вбивці": російська аналітикиня назвала два "портрети" окупантів

Курносова закликає росіян в жодному разі не йти на війну проти України.

6 березня в Мережі з’явилося жахливе відео з полоненим українським військовим, якого розстріляли кулеметною чергою за слова "Слава Україні!". Кривава страта нагадала мільйонам українців значення цих слів. Суспільство бурхливо відреагувало на подію. Але ми не знаємо, скільки насправді таких випадків.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова описала портрет російського солдата, який міг це здійснити. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"На мій погляд, те, що ми бачимо в мережі, складно назвати солдатом. Адже ми бачимо різні історії. З одного боку, це люди, які не стали по-справжньому дорослими (неважливо, в якому вони віці), записують відео, в яких говорять, що у них немає зброї і взагалі їх не підготували. Хочеться запитати — а ви не знали, куди йдете? Якщо ви не хочете вбивати і бути вбитими, не ходіть на війну", — каже аналітикиня.

Курносова радить всім людям лівих поглядів почитати статті Леніна, які він писав під час Першої світової війни.

"Ленін був доволі сильним агітатором. І тому його антивоєнні статті доволі логічні — він пояснює, чому справжній патріот Російської імперії повинен бути проти війни. Тому що ця війна не за Росію, а проти Росії. Такими ж словами можна описати і сучасну ситуацію", — зазначає гостя ефіру.

Вона наголошує, що війна, яку розв’язав Путін — це війна за його нескінченну владу, за його друзів і багатства, але проти самої Росії. Саме тому Курносова закликає росіян в жодному разі не йти на цю війну.

"Всі її учасники або дурні, або маніяки і вбивці, яких ми бачимо в обличчі "вагнерівців". Вони ж і є у буквальному сенсі вбивцями, оскільки більшість з них — в’язні, засуджені за досить тяжкі насильницькі злочини, які і в мирному житті вбивали людей. А зараз їм дозволили вбивати без меж. Підрозділ "Русичі" також складається з колишніх "скінхедів", які вбивали людей із задоволенням і продовжують це робити зараз", — підсумувала аналітикиня.