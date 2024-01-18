“Або працюєш, або воюєш”: гучна заява Зеленського, мобілізація та нові скандали з ТЦК

“Працівники ТЦК не мають права “пакувати” людей та перевіряти документи”, “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш” — такі гучні заяви зробили уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець та президент Володимир Зеленский відповідно. І все це на тлі “лагідної” мобілізації, щоденних скандалів із представниками ТЦК та розгляду багатостраждального мобілізаційного законопроєкту у стінах комітетів та Кабміну.

Усі подробиці гучних заяв і новий мобілізаційний скандал, який трапився з учасниками відомого українського гурту, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Лубінець про ТЦК

Майже кожного дня ми спостерігаємо ситуацію, коли представники ТЦК потрапляють у чергові мобілізаційні скандали. Мережа просто вибухає від шаленої кількості відео, де військкоми ходять по квартирах, встановлюють додаткові блокпости, навідуються до спортзалів і торговельних центрів. І все це задля виконання мобілізаційного плану, бо воювати нікому, а фінальної версії законопроєкту щодо мобілізації ще немає.

Однак, частенько такі рейди закінчуються тим, що представники ТЦК навіть можуть застосувати силу і запхати вас до буса. Ну, а потім військкомат, ВЛК, можливо, навчання і ви вже на “нулі”. Звичайно, це найгірший сценарій “лагідної” мобілізації. Однак, питання до роботи ТЦК та їх співробітників залишаються відкритими. І виникають вони не тільки у суспільства, але й у самих військових, депутатів, громадських діячів і держслужбовців.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які вимагають від громадян України документи або фізично затримують просто посеред вулиці. Про це Лубінець сказав в інтерв'ю NV. Він наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільних.

“Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає”, — наголосив Лубінець.

Омбудсмена особливо обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадян України та намагаються доставити їх до військкоматів проти волі. Він підтвердив, що до його відомства зверталися з такими заявами. Омбудсмен пояснив, що після відкриття кримінального провадження проводяться перевірки у військкоматах.

“Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки”, — зазначив він.

Що не мають права робити ТЦК?

За словами Лубінця, ТЦК — це військові підрозділи, а згідно з Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь у обмеженні прав громадян України навіть у разі запровадження воєнного стану. Омбудсмен також додав, що в урядовому законопроєкті про мобілізацію пропонувалося розширити повноваження військкомів.

“Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, – це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові”, — прокоментував омбудсмен.

Зеленський про мобілізацію

Натомість президент України Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації. “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш”, — зазначив президент. Про це він сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Коментуючи потребу ЗСУ в новобранцях, Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи.

“Працюєш або воюєш”

“Бо заробітна плата одного військового — це податки шести-восьми людей”, — наголосив президент. За його словами, підтримка від західних партнерів не йде на забезпечення зарплати для військових. У цьому зв'язку, забезпечення військових — це питання платників податків.

Водночас, як наголошує глава держави, Україні завжди не вистачає людей під час війни.

Що з мобілізаційним законопроєктом?

Чи дійсно будуть якісь механізми повернення українських чоловіків з-за кордону та взагалі, що буде з мобілізацією та демобілізацією в Україні, поки що достеменно не відомо. Адже мобілізаційний законопроєкт наразі не ухвалено. За словами нардепа Олексія Гончаренка, ймовірно розгляд законопроєкту відбудеться у Раді 6 лютого.

“6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради”, — повідомив нардеп.

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За словами Гончаренка, Кабмін не повернув законопроєкт, тому ніхто не знає нові пропозиції влади. Дуже сподіваємося, що у фінальній версії документу будуть враховані всі права та обов’язки військовозобов'язаних і тих, хто вже захищає країну на фронті, оскільки президент неодноразово підкреслював важливість та законність мобілізаційних процесів у нашій державі.

Зокрема на форумі у Давосі він сказав, що Україна поважає людину, а питання постає щодо ставлення до людини в Україні і окремо в Росії.

Скандал з ТЦК у Чернівцях

Однак, поки що реалії мобілізаційних процесів в Україні дещо інші. Не під танки, але до авто без номерів. В Україні спалахнув черговий скандал за участі представників ТЦК. У Чернівцях військкоми та поліція серед білого дня затримали молодого українського музиканта, вокаліста популярного київського гурту Intermezzo Володимира Білика.

Скриншот / Instagram

Разом із ним “під роздачу” людей у формі потрапив його друг Андрій Долецький. Відповідний пост з’явився і на офіційній сторінці гурту в Instagram. Після затримання хлопців привезли до ТЦК, де змусили пройти ВЛК. Хоча, у Андрія є заключення про непридатність за станом здоров'я, а Володимир перебуває під захистом держави, адже працює вчителем на 1,25 ставки.

Скриншот / Instagram

Скриншот / Instagram

Проте, такі аргументи не переконали військкомів відпустити хлопців. Ба більше, “за них уже все вирішили”, зазначив Андрій.

Скриншот / Instagram

А після проходження комісії хлопців повезли за місто. Зрештою, їм вдалося викликати поліцію та швидку, але правоохоронці, за словами молодиків, стали на бік ТЦК.

Скриншот / Instagram

У дописі на сторінці гурту в Instagram також повідомляється, що поліція і людина з блокпосту незабаром поїхали, але погрожували хлопцям.

Скриншот / Instagram

Скриншот / Instagram

Володимира лишили у лікарні, а Андрія повезли тією ж машиною без номерних знаків у невідомому напрямку. Згодом Андрій вийшов на зв'язок і повідомив, що його змусили видалити всі відеодокази правопорушень військових і тепер везуть в іншу область на навчання, де нібито хочуть незаконно примусити до підписання контракту в армії.

Скриншот / Instagram

Ба більше, за словами Андрія, працівники ТЦК відкрито погрожували йому. “Якщо будеш себе погано поводити, то і ми будемо себе погано поводити”, — цитує військкомів хлопець.

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