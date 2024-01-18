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“Або працюєш, або воюєш”: гучна заява Зеленського, мобілізація та нові скандали з ТЦК

“Або працюєш, або воюєш”: гучна заява Зеленського, мобілізація та нові скандали з ТЦК

Гучні заяви Зеленського про мобілізацію / Фото: ТСН.ua

Мобілізаційний законопроєкт наразі не ухвалено.

“Працівники ТЦК не мають права “пакувати” людей та перевіряти документи”, “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш” — такі гучні заяви зробили уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець та президент Володимир Зеленский відповідно. І все це на тлі “лагідної” мобілізації, щоденних скандалів із представниками ТЦК та розгляду багатостраждального мобілізаційного законопроєкту у стінах комітетів та Кабміну.

Усі подробиці гучних заяв і новий мобілізаційний скандал, який трапився з учасниками відомого українського гурту, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко. 

Лубінець про ТЦК

Майже кожного дня ми спостерігаємо ситуацію, коли представники ТЦК потрапляють у чергові мобілізаційні скандали. Мережа просто вибухає від шаленої кількості відео, де військкоми ходять по квартирах, встановлюють додаткові блокпости, навідуються до спортзалів і торговельних центрів. І все це задля виконання мобілізаційного плану, бо воювати нікому, а фінальної версії законопроєкту щодо мобілізації ще немає.

Однак, частенько такі рейди закінчуються тим, що представники ТЦК навіть можуть застосувати силу і запхати вас до буса. Ну, а потім військкомат, ВЛК, можливо, навчання і ви вже на “нулі”. Звичайно, це найгірший сценарій “лагідної” мобілізації. Однак, питання до роботи ТЦК та їх співробітників залишаються відкритими. І виникають вони не тільки у суспільства, але й у самих військових, депутатів, громадських діячів і держслужбовців. 

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які вимагають від громадян України документи або фізично затримують просто посеред вулиці. Про це Лубінець сказав в інтерв'ю NV. Він наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільних.

“Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає”,наголосив Лубінець. 

Омбудсмена особливо обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадян України та намагаються доставити їх до військкоматів проти волі. Він підтвердив, що до його відомства зверталися з такими заявами. Омбудсмен пояснив, що після відкриття кримінального провадження проводяться перевірки у військкоматах.

“Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки”, — зазначив він. 

Що не мають права робити ТЦК?

За словами Лубінця, ТЦК — це військові підрозділи, а згідно з Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь у обмеженні прав громадян України навіть у разі запровадження воєнного стану. Омбудсмен також додав, що в урядовому законопроєкті про мобілізацію пропонувалося розширити повноваження військкомів.

“Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, – це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові”, — прокоментував омбудсмен. 

Зеленський про мобілізацію

Натомість президент України Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації. “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш”, — зазначив президент. Про це він сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Коментуючи потребу ЗСУ в новобранцях, Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи.

“Працюєш або воюєш”

“Бо заробітна плата одного військового — це податки шести-восьми людей”, — наголосив президент. За його словами, підтримка від західних партнерів не йде на забезпечення зарплати для військових. У цьому зв'язку, забезпечення військових — це питання платників податків.

Водночас, як наголошує глава держави, Україні завжди не вистачає людей під час війни.

Що з мобілізаційним законопроєктом?

Чи дійсно будуть якісь механізми повернення українських чоловіків з-за кордону та взагалі, що буде з мобілізацією та демобілізацією в Україні, поки що достеменно не відомо. Адже мобілізаційний законопроєкт наразі не ухвалено. За словами нардепа Олексія Гончаренка, ймовірно розгляд законопроєкту відбудеться у Раді 6 лютого. 

“6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради”, — повідомив нардеп. 

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За словами Гончаренка, Кабмін не повернув законопроєкт, тому ніхто не знає нові пропозиції влади. Дуже сподіваємося, що у фінальній версії документу будуть враховані всі права та обов’язки військовозобов'язаних і тих, хто вже захищає країну на фронті, оскільки президент неодноразово підкреслював важливість та законність мобілізаційних процесів у нашій державі.

Зокрема на форумі у Давосі він сказав, що Україна поважає людину, а питання постає щодо ставлення до людини в Україні і окремо в Росії.

Скандал з ТЦК у Чернівцях

Однак, поки що реалії мобілізаційних процесів в Україні дещо інші. Не під танки, але до авто без номерів. В Україні спалахнув черговий скандал за участі представників ТЦК. У Чернівцях військкоми та поліція серед білого дня затримали молодого українського музиканта, вокаліста популярного київського гурту Intermezzo Володимира Білика.

 

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

Разом із ним “під роздачу” людей у формі потрапив його друг Андрій Долецький. Відповідний пост з’явився і на офіційній сторінці гурту в Instagram. Після затримання хлопців привезли до ТЦК, де змусили пройти ВЛК. Хоча, у Андрія є заключення про непридатність за станом здоров'я, а Володимир перебуває під захистом держави, адже працює вчителем на 1,25 ставки.

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram
Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

Проте, такі аргументи не переконали військкомів відпустити хлопців. Ба більше, “за них уже все вирішили”, зазначив Андрій.

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

А після проходження комісії хлопців повезли за місто. Зрештою, їм вдалося викликати поліцію та швидку, але правоохоронці, за словами молодиків, стали на бік ТЦК.

 

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

У дописі на сторінці гурту в Instagram також повідомляється, що поліція і людина з блокпосту незабаром поїхали, але погрожували хлопцям.

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram
Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

Володимира лишили у лікарні, а Андрія повезли тією ж машиною без номерних знаків у невідомому напрямку. Згодом Андрій вийшов на зв'язок і повідомив, що його змусили видалити всі відеодокази правопорушень військових і тепер везуть в іншу область на навчання, де нібито хочуть незаконно примусити до підписання контракту в армії.

Скриншот / Instagram / ©
Скриншот / Instagram

Ба більше, за словами Андрія, працівники ТЦК відкрито погрожували йому. “Якщо будеш себе погано поводити, то і ми будемо себе погано поводити”, — цитує військкомів хлопець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХТО МАЄ ВОЮВАТИ?! Гучна заява Зеленського, мобілізація та скандали з ТЦК!

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