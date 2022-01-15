Або українська, або дві версії: газети й журнали повинні перейти на державну мову

Або українська, або дві версії: газети й журнали повинні перейти на державну мову

За законом, від 16 січня уся преса переходить на державну мову.

Майже три сотні на Україну: стільки газет чи журналів ще до Нового року не мали української версії. Втім, уже завтра, 16 січня, вони мають або повністю перейти на українську, або ж видавати дві версії: українську і іншомовну. Але наклад і зміст цих видань має бути ідентичний.

Детальніше про такий перехід - у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.

Пиши, друкуй, читай - українською. Від 16 січня уся преса переходить на державну мову. Виняток – це видання кримськотатарською та мовами ЄС. Рішення про перехід на українську ухвалено ще 2019-го: зараз закінчується перехідний період. Частина видань уже почала видавати по два наклади.

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У редакції Генадія Чебанова із переходом узагалі не було проблем. Він видає одразу чотири газети. На українську почали переходити ще до ухвалення закону - це дозволило отримати нових читачів. Але, каже, не у всіх колег така цільова аудиторія. Тому спочатку може бути складно: "Треба буде дивитись на реакцію читачів, якщо вони будуть купувати газету".

Торгівля пресою також регулюється законом. Щонайменше половина газетної та журнальної продукції має бути українсьномовною. Якщо кіоск продає газету російською, то в асортименті також має бути і українська її версія. В одній з яток ТСН розповіли: поки що україномовні видання купують не так жваво - близько 10%.

З 16 січня усі газети та журнали мають повністю перейти на українську | Новини України

Тим часом у Спілці журналістів України - за українізацію медіа. Але при цьому говорять про держпідтримку. "Або ми даруємо людям українську газету, або проводиться якась агітаційна кампанія – промокампанія: "Читай українською". Загалом держава має підтримувати україномовні ЗМІ", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Особливо, вважають у спілці, підтримки потребують місцеві ЗМІ, які виходять малими тиражами. Приміром, у газеті "Вечерний Николаев" розповідають: два наклади їм видавати дорого. Нині частину статей вони друкують українською, але все ж їхня основна аудиторія - це російськомовні пенсіонери.

"Їм уже важко перевчатися. Вони такі, які є. Якщо ми підемо – хто займе місце? Вони погано користуються Інтернетом. Дай боже - дивляться телевізор. Якщо нема – чутки, плітки - це вже пряма загроза інформаційній безпеці", - каже головний редактор газети "Вечерний Николаев" Станіслав Козлов.

Для місцевих ЗМІ держава перехід на українську відтермінувала на два роки, пояснює мовний омбудсмен. За невиконання нових норм передбачений штраф: від майже 7 тис. грн до 8,5 тис. грн. Втім, спочатку, каже омбудсмен, із виданнями чи продавцями проводитимуть бесіду і проситимуть усунути недоліки. Лише якщо видавництва прохання ігноруватимуть, з них стягуватимуть штраф.