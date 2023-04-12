"Або життя, або російський паспорт": Федоров про пресинг жителів на тимчасово окупованих територіях

"Фільтрація" на тимчасово захопленій території Запорізької області посилюється. Російські окупанти також збільшують тиск на місцевих жителів.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер окупованого міста каже, що протягом останніх кількох днів значно зросла черга на пункті пропуску "Чонгар". Їдуть і ті, хто хоче покинути анексований Крим, і ті, хто хочуть покинути тимчасово окуповану територію України через півострів. Люди на блокпосту можуть провести від години до доби, адже росіяни перевіряють усіх, додав Федоров.

"Що стосується "фільтрації" в самих населених пунктах, то тут явним прикладом буде Токмак. На в’їзді до міста обшукують машини та людей. Також перевіряють паспорти, а без паспорта РФ можуть просто не пустити до міста. У Токмаку заборонили їздити таксистам через те, що потенційно вони можуть здавати локації по розташуванню ворожих військ і розташування ворожої техніки", - розповів міський голова.

За словами Федорова, одним із різновиду "фільтрації" є паспортизація. Зокрема, за допомогою цього методу збирають особисті дані мешканців окупованих територій. Як приклад, він назвав те, що від 1 квітня "влада" заборонила видавати безкоштовні медикаменти тим людям з хронічними захворюваннями, які не мають російського паспорта.

"Приміром, якщо ти хворий на цукровий діабет, тобі потрібне постійне приймання інсуліну. Сьогодні ворог ставить вибір: або платиш гроші, або отримуєш російський паспорт. Ми всі маємо розуміти наступне: за рік у жителів тимчасово окупованих територій майже закінчилися заощадження. Тому сьогодні купувати медикаменти, як і продукти, просто нема за що. Тому сьогодні ворог, можна сказати, ставить перед вибором — або життя, або російський паспорт", - наголосив Іван Федоров.

Як повідомлялося, окупанти на Запорізькому напрямку продовжують готуватися до оборони під час майбутнього контрнаступу української армії. Зокрема, вони "ставлять пам’ятники, відомі як "зуби дракона" в районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей.

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