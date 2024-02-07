Abrams і Challenger ще не бачили: як воїни ЗСУ воюють на танку Т-64, якому більше 40 років (фото, відео)

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак у районах Богданівки та Кліщіївки. Там ворог намагався покращити тактичне положення, звітують у Генштабі. Утім наші армійці зробити цього не дали.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Як танки воюють на Бахмутському напрямку

ТСН поспілкувалась із танкістами, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Вони показують - напередодні падав сніг, мокрота розмила дороги, але погода ще не найгірша із можливих.

Коли танк Т-64 повертається із завдання, його командир вистрибує з броні і хутко паркує машину в польовий гараж. Капонір під накриттям і серед дерев - не можна дати помітити ворогові.

Машини готові до виїзду завжди. Щоправда нині робота на цій ділянці фронту у цих хлопців здебільшого планова.

"Виїжджаємо оце затемна і повертаємося - затемна", - каже командир танку "Андрій".

Екіпажі їдуть на чергування, займають закриті вогневі позиції і стоять так годинами, чекаючи цілі.

Танк ЗСУ

Гріються танкісти як можуть: кілька шарів одягу, волонтерські електронні устілки від павербанків. Бо ж навіть по приїзду - робота під відкритим небом і на вітрах завжди знайдеться.

ЗСУ воюють танками, яким уже за 40 років

42-га окрема механізована бригада створена на початку повномасштабного вторгнення. Тоді думалося, що нові підрозділи, навчені в країнах Заходу, отримають окрім досвіду ще й вдосталь новітнього озброєння від країн партнерів. Утім, ці танкісти закордонних Abrams і Challenger вживу поки не бачили. Їхні машини - найпоширеніші серед українських військ Т-64, яким подекуди давно за 40 років. Екіпажі цього батальйону теж не молоді. Середній вік, як і танкам - 40 і більше.

"Ви знаєте, я за фахом вчитель української мови і літератури. Я ніколи не думав, що я буду в формі тут оце. Але… життя так складається. І звикаєш. Отримав повістку, прийшов у військкомат і на наступний день - відправили вже. Але знаєте - я ні разу не шкодував", - каже "Андрій".

Танкісти кажуть у них єдине бажання - щоб закінчилась війна.

Танк ЗСУ

Нагадаємо, як танкісти Нацгвардії воюють на Запорізькому напрямку і чого просять військові.

Читайте також: