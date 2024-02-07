Abrams і Challenger ще не бачили: як воїни ЗСУ воюють на танку Т-64, якому більше 40 років (фото, відео)

Танкісти кажуть, що хочуть єдиного - закінчення війни.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак у районах Богданівки та Кліщіївки. Там ворог намагався покращити тактичне положення, звітують у Генштабі. Утім наші армійці зробити цього не дали.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.
Як танки воюють на Бахмутському напрямку
ТСН поспілкувалась із танкістами, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Вони показують - напередодні падав сніг, мокрота розмила дороги, але погода ще не найгірша із можливих.
Коли танк Т-64 повертається із завдання, його командир вистрибує з броні і хутко паркує машину в польовий гараж. Капонір під накриттям і серед дерев - не можна дати помітити ворогові.
Машини готові до виїзду завжди. Щоправда нині робота на цій ділянці фронту у цих хлопців здебільшого планова.
"Виїжджаємо оце затемна і повертаємося - затемна", - каже командир танку "Андрій".
Екіпажі їдуть на чергування, займають закриті вогневі позиції і стоять так годинами, чекаючи цілі.
Гріються танкісти як можуть: кілька шарів одягу, волонтерські електронні устілки від павербанків. Бо ж навіть по приїзду - робота під відкритим небом і на вітрах завжди знайдеться.
ЗСУ воюють танками, яким уже за 40 років
42-га окрема механізована бригада створена на початку повномасштабного вторгнення. Тоді думалося, що нові підрозділи, навчені в країнах Заходу, отримають окрім досвіду ще й вдосталь новітнього озброєння від країн партнерів. Утім, ці танкісти закордонних Abrams і Challenger вживу поки не бачили. Їхні машини - найпоширеніші серед українських військ Т-64, яким подекуди давно за 40 років. Екіпажі цього батальйону теж не молоді. Середній вік, як і танкам - 40 і більше.
"Ви знаєте, я за фахом вчитель української мови і літератури. Я ніколи не думав, що я буду в формі тут оце. Але… життя так складається. І звикаєш. Отримав повістку, прийшов у військкомат і на наступний день - відправили вже. Але знаєте - я ні разу не шкодував", - каже "Андрій".
Танкісти кажуть у них єдине бажання - щоб закінчилась війна.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бої йдуть, а старенький танк стоїть! Новомодної техніки деякі танкісти навіть не бачили
Нагадаємо, як танкісти Нацгвардії воюють на Запорізькому напрямку і чого просять військові.
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