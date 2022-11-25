Абсолютна дурість: дипломат вказав на помилку Заходу щодо Росії

Дипломат Володимир Огризко пояснив, як Росію зробити демократичною країною.
Війна досягла свого піку, і ЗСУ скоро можуть знову здійснити великий прорив. Проте позиція Заходу щодо остаточного завершення війни в Україні досі залишається невизначеною.
Як тоді поводитиметься Росія і що робитиме Захід у разі нових успіхів ЗСУ на фронті – розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua.
"Головне питання – що буде робити Захід. На жаль, поки що жодної стратегічної лінії Захід не виробив. Ми ще не розуміємо, яке рішення ухвалене щодо майбутнього Росії. Чи вона залишається з новими "хорошими росіянами", цією псевдопозицією, яка насправді ні на що не впливає. Чи все ж таки Росія перетвориться на картопляне поле, якою була нацистська Німеччина після Другої світової війни", – зазначає експерт.
На його думку, основне зовнішньополітичне завдання України – пояснити західним партнерам, щоб вони не повторили помилок після розвалу СРСР. Тоді Захід повірив, що Росія може стати демократичною.
"Це була абсолютна дурість. Було б сумно, якби Захід вкотре цю дурість повторив. Росія не є ні ліберальною, ні демократичною. Вона постала з ординської системи управління, тому демократією там і не пахне", – каже Огризко.
Експерт вважає, що Росія може стати демократичною лише в одному разі: якщо встановити над нею контроль з боку цивілізованих країн і впродовж поколінь готувати до цієї демократії.
"Іншого шляху для Росії я не бачу", – підсумував Огризко.
Раніше Володимир Огризко пояснив, як працює кастова система управління в РФ, і оцінив шанси Кадиров і Пригожина захопити владу.
Розпад Росії: мрії чи реальна перспектива
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