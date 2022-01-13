Абсолютний "рекорд": в "Охматдиті" прооперували дитину і витягнули 32 магнітні кульки

Після новорічних свят в лікарні нова хвиля постраждалих різного віку.

В "Охматдиті" прооперували малюків, які на Новий рік отримали магнітні конструктори. Кульки, з яких вони складаються, діти часто ковтають, і вже за 6-8 годин у шлунку або кишківнику утворюються дірки.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, рік тому в Держспоживслужбі пообіцяли заборонити магнітні забавки.

Неодимові магніти використовували в автомобільні промисловості. Згодом ці кульки стали позиціювати, як головоломки для дітей. Ще цю іграшку називають конструктором-неокубом. Якщо кульки стискають стінки кишківника, вже за кілька годин тканини відмирають.

Після новорічних свят в "Охматдиті" нова хвиля постраждалих різного віку. Останній випадок - 6 річний хлопчик, що отримав неодимовий конструктор у подарунок на Новий рік. Дитину прооперували і дістали 32 магнітні кульки. Це абсолютний рекорд для цієї лікарні. Після тяжко втручання дитина відновлюється.

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Неодимові конструктори заборонені в ЄС та США. На українському ринку вони з'явилися 10 років тому. Їх переважно імпортують з Китаю.

Ця іграшка скалічила сотню українських дітей - 40 малюків довелося прооперувати, у решти магніти діставали ендоскопічним шляхом, але теж під наркозом.

Нині у Держспоживслужбі звітують, що моніторили ринок. Визнали, що іграшки небезпечні.

"Зазначені іграшки не відповідають вимогам технічного регламенту. Було ухвалено рішення щодо заборони надання на ринку цієї продукції - неокуби, але певної марки і моделі", - розповів керівник відділу ринкового нагляду Держспоживслужби Олександр Жмут.

Травматичний конструктор: новорічні подарунки обернулися трагедією для малюків

Тобто, якщо маркування інше, або відтінок конструктора не такий, то заборона вже не діє. Водночас у великих торговельних мережах зараз не знайти цей конструктор, а от в інтернет-магазинах вибір не обмежений.

У Держспоживслужбі зазначають, що наразі вплинути на продаж в Інтернеті - проблематично.

Якщо держава не може вплинути на продаж цих іграшок, то лікарі благають батьків не купувати магніти, бо до них на операції потрапляють діти від року і до 18.

Про те, що найчастіше ковтають діти і як правильно надати першу допомогу - у нашому матеріалі.

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