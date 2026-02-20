"Абсурдно": Владислав Гераскевич різко висловився про прапори РФ на Паралімпіаді

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Владислав Гераскевич став найобговорюванішим атлетом на Олімпійських іграх в Італії. Світ називає його «чемпіоном без медалі», а його вчинок — особистою перемогою, що цінніша за золото.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на лід у шоломі, з якого на глядачів дивилися 22 портрети — діти, тренери та призери міжнародних змагань, чиї життя обірвала російська агресія.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Реклама

Як створювався “Шолом пам’яті”

Шолом пам'яті народився у звичайній квартирі на київській Троєщині. Його авторка, художниця Ірина Проць, мала лише три дні, щоб перенести на пластик обличчя 22 людей. Через російські обстріли в оселі не було опалення — температура трималася на позначці 8 градусів тепла.

Ірина Проць, художниця: «Лупа, окуляри, пензлики. Було дуже незручно, бо в квартирі холодно, акрилові фарби миттєво висихали. Але емоційно було ще важче. Коли ти працюєш, ти вникаєш в образ кожної людини й усвідомлюєш, що її вже немає з нами. Там були і тренери, і зовсім маленькі діти».

Владислав Гераскевич прийшов до студії ТСН саме тоді, коли надійшла новина: Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росіянам виступати під власним прапором в Італії.

Владислав Гераскевич, скелетоніст: «Ситуація абсурдна: російські військові будуть під прапорами в європейській Італії, яка начебто не підтримує цю війну. Весь світ зараз говорить про Україну не через мій вчинок, а через тих спортсменів, які зображені на моєму шоломі. Мертві не говорять, і ми маємо бути їхніми голосами».

Реклама

П'ятеро дітей: обірване майбутнє

Серед портретів на шоломі — п'ятеро юних атлетів. Наймолодшій із них, дзюдоїстці Вікторії Івашко, було лише 9 років. Вона загинула під час атаки на Київ 1 червня 2023 року, коли разом із мамою бігла до зачиненого укриття.

Дмитро Асосок, тренер Вікторії Івашко: «За три дні до загибелі вона виграла свій останній турнір, стала чемпіонкою. Пам’ять важливіша за участь в Олімпіаді. Якщо від війни гинуть діти-спортсмени — це неприпустимо».

Також на шоломі зображені:

Катерина Дяченко (11 років) — художня гімнастка з Маріуполя, загинула під уламками власного будинку.

Назар Зуй (13 років) — боксер із Маріуполя, вбитий російською авіабомбою.

Аліна Перегудова (14 років) — важкоатлетка, кандидатка у збірну України, загинула в Маріуполі.

Марія Лебідь (15 років) — танцюристка з Дніпра, вбита ракетою у багатоповерхівці.

Останні ковзани фігуриста Шарпара

Ще одне обличчя на шоломі — фігурист із Харкова Дмитро Шарпар. У 2016 році він входив у топ-10 на юнацькій Олімпіаді. Перед тим як піти на фронт добровольцем, Дмитро віддав свої ковзани партнерці Анастасії Побіженко. Він сподівався повернутися на лід.

Реклама

Анастасія Побіженко, фігуристка: «Він був дуже сміливий. Я зараз не катаюся в парі, бо не можу без нього. Він би катався, ми б разом виступали, але зараз це неможливо».

Дмитро загинув під Бахмутом у січні 2023-го. Йому було лише 25 років.

Повний список імен пам'яті

За час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських атлетів та тренерів. На шоломі Гераскевича, окрім дітей та Дмитра Шарпара, зображені:

Євген Малишев (біатлоніст)

Федір Єпіфанов (фехтувальник)

Максим Галінічев (боксер)

Олексій Хабаров (стрілець)

Андрій Куценко (велосипедист)

Микита Козубенко (стрибун у воду)

Тарас Шпук (тренер "Invictus Games")

Олексій Логінов (хокеїст)

Дар’я Курдель (спортивна танцюристка)

Володимир Андрощук (легкоатлет)

Карина Бахур (кікбоксерка)

Катерина Троян (легкоатлетка)

Андрій Яременко (борець)

Іван Кононенко (важкоатлет)

Павло Іщенко (чемпіон із багатоборства)

Роман Поліщук (стрибун у довжину)

Владислав Гераскевич не привіз медаль, але він нагадав світу: Олімпіада — це про мир, а мир неможливий, поки вбивці дітей намагаються повернути собі прапори.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 20 ЛЮТОГО