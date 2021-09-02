Адаптація до дитячого садка: що потрібно знати батькам

Кожна дитина по-різному звикає до дитячого садочка залежно від віку, розвитку та індивідуальних особливостей.

Хоч цього року через карантин у деяких регіонах України призупинили набір до дошкільних навчальних закладів, питання про адаптацію до дитячого садка нікуди не зникло. Зараз заклади починають надсилати запрошення на приймання, а тому батькам, діти яких у вересні підуть до садочка, варто задуматися про цей етап.

ТСН.ua підготував матеріал для батьків про те, як почати адаптацію дитини до відвідування дитячого садка.

Що таке адаптація дитини у дитячому саду

Всі батьки стикаються з ситуацією, коли їхній малечі приходить час іти до дитячого садка. Більшість батьків хвилюються не тільки про те, яким буде перший день перебування дитини без рідних, а й загалом, як мине звикання до нового простору та чужих людей. Варто зауважити, що їхні побоювання не безпідставні. Непомітно адаптація минає вкрай рідко, розповіла ТСН.ua кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ірина Губеладзе.

"Адаптація - це звикання до будь-якого нового простору, до садочка - у цьому випадку. Для дитини - це фактично перше відривання від мами - у цьому складність. На легку чи складнішу адаптацію впливає і реакція самої мами, а також її психологічний настрій. Часто матері тривожно ставляться до того, що дитину без нагляду потрібно залишити на кілька годин чи цілий день. Хвилювання можуть бути пов'язані з потенційними небезпеками, які у садку можуть трапитися. У тривожної мами діти складніше проходять процес адаптації, бо відчувають її настрій", - розповіла психологиня.

Вона радить мамам попередньо відвідати дошкільний заклад, познайомитися з вихователями, правилами в садку. Тоді у них буде впевненість, що дитині там комфортно, там є певні правила безпеки, її там гарно годуватимуть, за нею доглядатимуть - це підвищить відчуття безпеки.

Фахівці розрізняють легку та важку адаптацію в дітей. Легка триває два-чотири тижні. Вона характерна для більшості малюків. Протягом цього часу вони вливаються у колектив та не мають яскраво вираженої негативної поведінки, пов'язаної з садком. Зокрема, такі малюки легко йдуть на контакт з однолітками та педагогами, підлаштовуються до денного графіку,

Важка адаптація триває від двох місяців і більше. Вона зустрічається зрідка, і в таких випадках іноді взагалі відмовляються від садка. Діти показують відкриту агресію під час відвідування, або навпаки - стають відстороненими. Вони плачуть під час розлуки з батьками, відмовляються їсти та гратися з однолітками.

Що впливає на адаптацію малюка в садку

Кожна дитина по-різному звикає до дитячого садочка. Серед важливих причин, які впливають на адаптацію, виділяють вік, стан здоров'я, рівень розвитку різних навичок та соціалізація.

Вік дитини

Кожний малюк індивідуальний незалежно від віку. Утім, фахівці радять віддавати їх до дошкільного навчального закладу після трьох років. Адже до цього віку між дитиною та мамою сильний зв'язок, який з часом слабшає. Малечі до трьох років психологічно важко перебувати без мами навіть кілька годин. "Якщо малюка віддати до дитсадка зарано, то він може отримати психологічну травму. У цьому віці у дитини немає необхідності спілкуватися та довго гратися з однолітками, основна потреба - присутність мами. Після трьох років з'являється інтерес до інших діток, а також зникає страх "загубити" маму", - каже ТСН.ua шкільна психологиня Наталія Носаль.

Крім того, у цьому віці діти стають більш самостійні. Як правило, вони ходять на горщик, вміють пити з чашки, тримати столові прибори та навіть намагаються одягатися власними силами. Варто зазначити, що це також полегшує звикання до дитсадка.

Стан здоров'я дитини

Дітям, які мають хронічні захворювання, важко звикнути до садочка як і через особливості організму, так і тісніший психологічний зв'язок з мамою. Це ж також стосується до дітей, які часто і довго хворіють. Таким малюкам потрібні особливі умови, зокрема, спостереження медичного персоналу. Ось чому фахівці рекомендують віддавати таких малюків в садок пізніше, бо через хворобливість режим відвідування закладу порушиться.

Важче адаптуються і ті, хто має алергію, зокрема харчову. У садочку не готуватимуть особливу їжу. Діти, які мало їдять, більше підвладні стресу.

У дітей, які часто хворіють, ще більше знижується імунітет, збільшується період плаксивості та виснаження. Крім того, вони можуть ставати або більш повільними, або у них з'являється невластива активність та агресивність.

Рівень розвитку навичок та умінь дитини

У дитсадку легше адаптуватися малечі, у якої добре розвинені різні навички. Зокрема, побутового характеру. Йдеться про вміння проситися та ходити на горщик, тримати ложку та чашку, частково самостійно одягатися і роздягатися, мити та витирати руки.

Зазвичай діти до трьох років вже мають хороший моторний та когнітивний розвиток. Зокрема, можуть добре гратися іграшками, гортати книги, бігати, ходити сходами. Ці вміння також важливі для перебування в дошкільному закладі.

Також краще адаптація минає у тих дітей, які краще говорять. Їм легше порозумітися з дітьми та педагогами, вони можуть просити про допомогу вихователя чи няню, казати про своє бажання.

Утім, з фізіологічної точки зору можна відддати дитину до садочка хоч з одного року, каже ТСН.ua педіатриня Маргарита Кудлай. "Якщо мати не годує дитину грудьми або якщо залишилося тільки ранкове чи вечірнє годування. Головне, щоб батьки були готові віддати дитину, а також, щоб садочок був адаптований до потреб дітей такого віку. Персонал має бути навчений, як міняти підгузки, купати дітей, як одягати, годувати і заспокоювати, як вкладати спати дитину самостійно", - наголошує вона.

Соціалізація дитини

У дитсадку малюки перебувають у контакті з багатьма своїми однолітками. Саме тому важливим є досвід та уміння такого спілкування. Якщо ж малеча бачила лише батьків та дідусів з бабусями, їй буде важко звикнути до колективу. Слабкі навички комунікації, невміння гратися та спілкуватися з дітьми може викликати не лише небажання ходити до закладу, а й страх перед однолітками.

Крім того, важливе місце належить педагогам. Якщо він добре буде ладнати з дітлахами, то адаптація минатиме швидше і легше.

Якщо дитина мала обмежене коло спілкування, то перед дитсадком малюкові разом із мамою чи татом варто відвідати групи раннього розвитку. Так, він опиниться серед однолітків, а також поступово звикатиме, що деякий час поруч не буде когось із рідних.

Як допомогти дитині адаптуватися

Фахівці радять раніше починати знайомство дитини з садком. Першим кроком можуть стати розповіді про заклад, а також знайомство з будівлею. Варто показати малюкові її та розказати, що таке дитсадок, що там роблять, навіщо він потрібний. Крім того, батьки можуть розповісти свою історію відвідування, показати різні фотографії. Варто завчасно готувати дитину до того, що до садочка треба ходити щодня, а тато і мама будуть тим часом на роботі. Крім того, не варто одразу віддавати малюка на цілий день. Краще здійснювати поступовий перехід: спочатку віддавати на кілька годин і поступово збільшувати термін.

Батьки можуть придумати свої ритуали, відводячи доньку чи сина до дошкільного закладу. Наприклад, обійми, поцілунки, махання у вікно чи вечірня прогулянка після. Можна дозволити брати з собою іграшку. Якщо існують навіть маленькі ритуали, діти почуваються більш спокійно. Утім, не можна заохочувати їх солодощами чи іграшками.

Потрібно чітко розповідати малюкові, коли його заберуть з дитсадка: після обіду, сну чи ввечері. Важливо не обдурювати дітей, оскільки у них може з'явитися враження "мене покинули". Страх викликатиме небажання повертатися туди.

У присутності дітей не можна погано говорити про вихователів. Не можна залякувати садком, нянею чи педагогами. Це може викликати негативні емоції, які згодом переростуть у небажання йти до садочка. Якщо ж малюк іноді відмовляється йти до закладу, не варто кричати і сварити його за це. Необхідно спокійно визначити причину такої поведінки, поговорити, обійняти дитину. Тактильний контакт дуже важливий.

Щодня слід запитувати дитину, що вона робила в садочку, з ким гралася, що сподобалося, а що - ні. Під час таких розмов з'являється відчуття потрібності, формується довіра.

Книжки для батьків, допоможуть покращити адаптацію дитини

Перший день дитини у садку - це стрес і для неї, і для батьків. Хтось звертається за допомогою до психолога, аби полегшити психологічну адаптацію. Утім, перед підготування до садка батькам можна почитати спеціальні книжки.

Популярні книжки для батьків:

"Лама в садку без мами", Анна Дьюдні

"Я сьогодні йду в садок", Світлана Ройз

"В дитячому садку", Матильда Періс

"Дитячий садок. Що робити, якщо...? Ситуації, які можуть трапитися з дитиною у дитсадку", Тетяна Главацька

"Як підготувати дитину до дитячого садка", Йованка Йовичич

Важлива умова повноцінного розвитку малюка - це відвідування дошкільного закладу. Саме тому батькам варто відповідально підійти до цього етапу життя малечі, всіляко підтримувати її, аби адаптація дитини до дитсадка була успішною і швидкою.

Дитячий садочок, няня чи бабуся: з ким залишити малюка – Щоденник мами

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