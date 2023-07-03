"Адміністраторка відвідувачів не виштовхувала": в закладі під Києвом, де співали Лепса, відреагували на скандал

Стали відомі нові подробиці скандалу в кафе під Києвом, де відвідувачі закладу відпочивали під пісні російського співака Григорія Лепса. Власники кафе "Дубровка" переконують, що їх адміністраторка нікого не виштовхувала із зали, а їх незаслужено звинувачують у тому, що сталося.

"У нас є окремі зали, які орендують наші відвідувачі. Люди орендують приміщення, святкують там дні народження, весілля. Ми від самого початку війни взагалі відмовилися від музики в закладі, всю апаратуру прибрали. Але в той же час ми не можемо людям забороняти приносити музику з собою. Ми їх попереджаємо, що не несемо відповідальності за музичний супровід їхнього свята. Більш того, ми затяті противники всього російського. Перед святкуванням банкету люди були в той же день попереджені, що російська музика у нас заборонена", – розповідає сайту ТСН.ua Яків Гулієв, співвласник закладу.

Гулієв каже, що в день, коли стався конфлікт, у залі грала українська музика, а за деякий час почалася суперечка.

"Поруч із залом №2 розташована літня тераса, де теж відпочивали відвідувачі. До нас підійшла відвідувачка з тераси, яка потім і стала автором скандального відео. Вона попросила зробити зауваження відвідувачам, які у залі №2 включили пісні російського виконавця. Ми одразу відреагували на це, але коли наша адміністраторка зайшла до зали – музики там уже не було. Вона повернулася на своє робоче місце. Наче все владналося між відвідувачами, ніяких проблем не було. А коли у другому залі знову включили російську музику, ми її просто не чули. А відвідувачка, яка вже до нас зверталася, вирішила туди зайти сама, включити камеру і записати все на відео", – додає співвласник закладу.

Гулієв стверджує, що жінка, яка виштовхувала відвідувачку з зали, не є їх адміністратором.

"Ця жінка не є адміністратором нашого закладу. Ми нікого з кафе не виштовхували, просто так написала авторка відео. Жінку виштовхувала замовниця цього банкету, яка відпочивала в залі №2. Коли ми побачили, що між відвідувачами почався конфлікт, то одразу прибули на місце, викликали охорону, але раніше приїхала поліція, хтось уже викликав правоохоронців. Прикро, що нас облили брудом. Так, наша провина в цьому теж є. Ми не прослідкували за тим, що у залі лунала російська музика. Ми самі категорично проти усього російського. Ми від перших днів війни допомагаємо людям. Возимо гуманітарну допомогу в Донецьку область, допомагали людям після підриву Каховської ГЕС, допомагаємо місцевим мешканцям на Київщині. Все російське нам огидне", – запевняє він.

Яків Гулієв додає, що дуже прикро від того бруду, яким зараз люди поливають їхній заклад.

"Ми маємо докази з камер відеоспостереження, що конфлікт був не між нашим адміністратором та відвідувачем, а саме конфлікт був між відвідувачами. Так, ми винні в тому, що не прослідкували за відвідувачами, але все сталося за 3-4 хвилини, коли ми не слухали, що там лунає із зали №2. Поліція склала протокол, бо, на жаль, це російське лайно звучало в нашому закладі. Але від суботи у нас розривається телефон. Нас погрожують вбити, спалити заклад, повісити весь персонал, зокрема адміністратора і власника. Повірте, це зовсім неприємно. Ми просили авторку відео написати правду про цей випадок, але вона нам сказала, що нічим не може допомогти. А в соціальних мережах ніхто не захотів розбиратися в ситуації та вислухати нашу позицію з приводу цього конфлікту. Це не є справедливо", – зазначив співвласник закладу.

Як повідомлялося, через пісні Лепса власник закладу сплатить штраф.

Варто нагадати, що Григорій Лепс, Микола Басков і Володимир Кисельов, які підтримують путінський режим та геноцид українців, пообіцяли виплачувати по мільйону рублів тим, хто підіб'є танк Leopard. Лепс заявив, що вважає своє рішення "правильним". Він стверджує, що буде робити це "щиро". Ще у травні 2017 року Лепс потрапив до бази "Миротворця" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії та підтримку російського окупаційного режиму в Криму.

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