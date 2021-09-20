Адмінресурс, фальсифікації і репресії: як партія Путіна здобувала перемогу на виборах

Адмінресурс, фальсифікації і репресії: як партія Путіна здобувала перемогу на виборах

Медведєв, Шойгу, Лавров не привітали пропутінську "Єдину Росію", бо партія так і не набрала 50%.

Вибори в Росії відбулися в атмосфері залякування, заявив представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано.

Про це йдеться 20 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Він додав, що виборів на окупованому півострові Крим Європа взагалі ніколи не визнає. А також висловив занепокоєння тим, що жителям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, аби вони могли голосувати, збільшуючи пропутінську явку на виборах. Це, підкреслюють в ЄС, суперечить Мінським угодам.

Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України. За державну зраду їм загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Остаточних результатів триденного парламентського волевиявлення російський центрвиборчком досі не оприлюднив. Відкладена і зустріч його голови з Путіним. Ані він, ані інші високопосадовці — Медведєв, Шойгу, Лавров — не привітали напередодні пропутінську "Єдину Росію". Бо незважаючи на весь адмінресурс, численні фальсифікації, затримання незалежних кандидатів і спостерігачів, блокування в Інтернеті небажаної інформації — "Єдина Росія" не набрала і 50 відсотків.

Новини світу: за словами представника Євросоюзу, вибори в Росії відбулися в атмосфері залякування

Нагадаємо, вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували.

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