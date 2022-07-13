Адвокат, актор і "недодепутат": що відомо про жорстокого вбивцю, який розчленував тіло коханої

У Києві правоохоронці затримали жорстокого вбивцю, який задушив свою кохану, розчленував її на шматки, а частини тіла заховав у різних місцях. Підозрюваним виявився 37-річний адвокат, юрист і "мотиваційний коуч" Петро Бігун.

Як стало відомо, чоловік встиг попрацювати слідчим та адвокатом, а також брав активну участь у кастингах для різних шоу і навіть намагався стати депутатом Верховної Ради та Київської міськради.

ТСН.ua зібрали всю відому інформацію про жорстокого вбивцю з Ірпеня.

За інформацією руху "Чесно", Бігун народився 12 липня 1985 року в місті Дудинка Красноярського краю в Росії. Він працював слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва.

У 2019 році Бігун балотувався як самовисуванець у Верховну Раду по київському 222-му округу, але не був обраний. Вже наступного 2020 року чоловік балотувався до Київської міської ради від партії "Правий сектор", був безпартійним, але знову не потрапив до списку обраних. На той момент Бігун працював директором ТОВ "Сарго Вінч" та проживав у Києві.

Скриншот із сайту

Вже за два роки, у 2022-му Бігун значиться керівником кампаній "Бігун Бенджамін", охоронного підприємства "Хорт", ТОВ "Сарго Вінч" та "Таргет менеджмент".

Скриншот із сайту

З соцмереж чоловіка видно, що він справді був пов'язаний з націоналістами і відвідував мітинги під прапорами Степана Бандери.

Facebook/Петр Бегун

Слід зазначити, що на своїй сторінці у Facebook Петро відзначав у місцях роботи не лише згадані "Сарго Вінч" та "Хорт", а й Верховну Раду. Крім того, на своїй сторінці Бігун вказував, що він працює мотиваційним спікером та коучем з особистісного зростання.

Підозрюваний у розчленуванні також брав активну участь у кастингах для різних шоу. У своїй анкеті, яка є у відкритому доступі, Бігун пише: "Характер життєрадісний, дружелюбний, щасливий, активний, кмітливий, винахідливий, з почуттям гумору, оптиміст, намагаюся думати і творити, творю-позитивно, швидко навчаюся процесу, займаюся спортом і гартуванням, намагаюся вести здоровий спосіб життя".

Таким чином, у 2019 році підозрюваний був учасником ток-шоу "Одруження наосліп". У програмі Бігун описував себе як "надійну, дбайливу" людину, здатну "влаштувати незабутню романтику для своєї коханої дівчини".

Скриншот з відео

"Думаю, я ідеальний чоловік. Я власник юридичної компанії. Наша команда займається цивільними, кримінальними справами, господарськими сімейними... Люблю займатися саморозвитком", — розповідав про себе майбутній злочинець.

Також Бігуна пов'язують з рейдерством. За даними видання "Наші гроші", в результаті рейдерської атаки у 2017 році Бігун став новим формальним власником ТРЦ "Victoria Gardens" у Львові. Проте через суд рейдерство зупинили.

Цього ж року напередодні захоплення торгового центру підозрюваний отримав "у подарунок" квартиру у Києві площею 86 кв. м. Через місяць на цю ж квартиру були внесені дані щодо договору іпотеки, виданого 18 травня. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості, того дня 1,85 млн грн Бігуну позичив Дмитро Білоус, який виявився генерал-майором СБУ часів Януковича.

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Із судового реєстру відомо, що у тому ж таки 2017-му в Голосіївському райсуді Києва зареєстрували кримінальне провадження проти Петра Бігуна, звинувативши його у службовій підробці. Згідно з обвинувальним актом, працюючи слідчим у прокуратурі Києва, Бігун складав завідомо неправдиві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Угоду про визнання винуватості сторони уклали ще 31 березня. Згідно з нею, суд визнав Бігуна винним, однак на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

У 2016 році напідпитку Бігун потрапив у аварію, проте покарання також не отримав. Хоч суд визнав його винним, однак провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Нагадаємо, у травні цього року в одному з сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. Після чого він розчленував тіло, склав його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції.

Затримали чоловіка у Ірпені. Вдома у нього під час обшуків виявили та вилучили внутрішні органи людини, а також осколкову гранату РГД-5.

“Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт, через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину — розчленував тіло і намагався сховати рештки. Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання”, — додали в поліції Київської області.

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