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Адвокат черкащанки, яка закликала росіян "бомбонуть" місто, хоче просити для неї 735 днів на волі

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Адвокат черкащанки, яка закликала росіян "бомбонуть" місто, хоче просити для неї 735 днів на волі

Дробот в суді

Прокуратура кваліфікувала дії жінки як особливо тяжкий злочин та загрозу нацбезпеці України.

Фігурантка резонансної історії – 62-річна черкащанка Тетяна Дробот, яка надсилала росіянам фото розташування укріплень сил оборони та просила "бомбонуть Черкаси", можливо, оскаржить вирок суду першої інстанції.

Нагадаємо, нещодавно Придніпровський райсуд Черкас визнав її винною в держзраді та закликах до зміни меж території України, засудивши до 10 років позбавлення волі.

Разом з тим стало відомо, що Дробот, повідомляючи росіян про концентрацію збройних сил в певних місцях, має сина, який, за словами її адвоката, служить в ЗСУ.

Сьогодні адвокат цієї жінки, Андрій Шевченко, в коментарі для ТСН.ua повідомив, що найближчим часом чекає від Тетяни Дробот відповіді про те, чи буде вона оскаржувати вирок про 10-річний термін ув’язнення.

"Апеляцію ще не подавали. Якщо буде прийняте таке рішення, то скаргу буду подавати я. Сьогодні я зустрінусь з її чоловіком. Він, начебто, був у неї на побаченні з дозволу суду. Мені стане відомо, чи буде вона подавати апеляцію", сказав нам Шевченко.

За словами адвоката, під час судового процесу він прохав для підзахисної не більше 5 років ув’язнення. "Апеляційний суд може залишити вирок без змін, але єдина надія на те, що термін ув’язнення скоротять на 2 роки (735 днів, - ред.) до того максимума, про який прохав прокурор – до 8 років", – уточнив адвокат.

Своєю черго, в Черкаській облпрокуратурі уточнюють, що у суді доведено обвинувачення в тяжкому та особливо тяжкому злочині.   

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Автор
Ігор Серов
Дата публікації
Перегляди
1124
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