Адвокати дівчини, яка збила матір трьох дітей в Кіровоградській області, готують апеляцію: вона кається

Адвокати дівчини, яка збила матір трьох дітей в Кіровоградській області, готують апеляцію: вона кається

Молода жінка може вийти під заставу у понад 340 тисяч гривень

Два місяці за ґратами або застава - такий запобіжний захід обрав Кропивницький суд 28-річній водійці, яка напередодні виїхала на тротуар і вбила 27-річну матір трьох дітей. Згідно з висновками експертизи, підозрювана була твереза.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

У судову залу підозрювану вивозять у візку, в неї зламана нога і травма голови. На лаві підсудних 28-річна Тетяна Вишневська плаче і просить пробачення у родичів загиблої жінки.

«Я дуже сильно каюсь, я не хотіла, щоб так вийшли, я її навіть не бачила», - твердить дівчина.

Трагедія сталася на центральній вулиці Світловодська о четвертій ранку. «Мазда» вилетіла на майданчик біля торгівельного центру, знесла багатокілограмову кришку протипожежного колодязя. А потім - влетіла у жінку, яка стояла біля банківського терміналу, і врізалась у стіну. Потерпіла спочатку дихала, але померла у лікарні.

Загиблій Марії Капиніс було 27, в неї залишилось троє дітей. Молодшому – лише місяць, старший син в день аварії пішов у перший клас. Нині її родичі у стані шоку, з пресою не спілкуються.

Кермувальниця, яка збила Марію, твердить, в авто лопнула шина і вона не могла контролювати рух.

«На моєму боці руху їжачок перебігав дорогу, я хотіла його просто об’їхати і виходить виїхала на смугу зустрічну - там не було ні машин, нічого. Я почула звук, як вибух якийсь», - твердить підозрювана.

Новини України: у Кропивницькому обрали запобіжний захід водійці, яка вбила матір трьох дітей

В прокуратурі кажуть, кермувальниця не їхала - летіла. Її швидкість по місту була щонайменше 80 кілометрів на годину. Для підозрюваної обвинувач просив арешт без права на заставу, бо певні, що дівчина може втекти від правосуддя за кордон. «Близькі родичі підозрюваної Вишневської проживають за межами України: батько – РФ, мати – республіка Польща», - каже прокурор Ігор Васильків.

Однак це клопотання суд задовольнив лише частково. «Запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави - 340 тисяч 500 гривень», - оголошує суддя.

Адвокат підозрюваної планує подавати апеляцію. Мовляв, грошей на заставу не мають. Про підозрювану відомо лиш те, що сама вона офіційно не працює. Її чоловік їздить на заробітки до Києва.

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