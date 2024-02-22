Аеропорт "Бориспіль" готують до відкриття: коли можуть відновитися польоти і хто має сказати "так"

Головне летовище України – Міжнародний аеропорт "Бориспіль" знову у центрі уваги, там заявляють, що працюють над збереженням можливості швидкого запуску і готові відновити польоти за три тижні, але при виконані необхідних умов для забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів.

Що кажуть у "Борисполі"?

В аеропорту зазначають, що готуються до відкриття останні два роки та підтверджують, що співробітники підприємства продовжують працювати над тим, аби аеропорт міг в найкоротші можливі терміни відновити своє функціонування.

"Звичайно, що ми готуємося. Ми зможемо швидко відновити роботу, завдяки щоденній праці наших працівників, які всі ці 2 роки підтримують інфраструктуру аеропорту. Проте відновлення звичної авіаційної діяльності аеропорту можливе тільки тоді, коли буде безпечна ситуація та виконані усі вимоги міжнародних стандартів авіаційної безпеки та безпеки пасажирів", - пояснили сайту ТСН.ua у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Директор Міжнародної ради аеропортів Європи оглянув термінали "Борисполя"

Візит з оглядинами

Цікаво, що нещодавно аеропорт "Бориспіль" відвідав Олів’є Янковець, генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE). Це перший візит до України топ-менеджменту Ради від початку повномасштабного вторгнення.

Тому у цьому візиті експерти вбачають певні зрушення у питанні можливого відновлення роботи цивільної авіації в українському небі. До слова, Міжнародна рада аеропортів – представляє понад 560 аеропортів у 55 країнах, на які припадає понад 90% комерційних авіаперевезень у Європі.

Іноземні гості ознайомились зі станом терміналів аеропорту "Бориспіль", зон видачі багажу та реєстрації пасажирів, зон очікування пасажирів та посадки у літак, пунктів контролю, перонів, іншої інфраструктури та обладнання.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Обіцяють зовнішню підтримку

Олів’є Янковець зазначив, що з огляду на виснаження фінансових резервів, українським аеропортам стає дедалі складніше підтримувати рівень готовності до польотів та своїх працівників без зовнішньої підтримки.

"Українські аеропорти підпадають під дію Плану ЄС-Україна у розмірі 50 млрд євро, втрата та подальша підготовка до операційної готовності українських аеропортів обійдеться для України набагато дорожче, ніж їх підтримка під час війни, це вплине на здатність країни до повноцінного відновлення", - зазначив Олів’є Янковець.

У свою чергу Олексій Дубревський, гендиректор аеропорту "Бориспіль" зазначив, що для підприємства цінна експертна оцінка стану аеропорту керівництвом Міжнародної ради аеропортів Європи.

"Ця стратегічна співпраця знаменує собою важливу віху на шляху до відродження аеропорту "Бориспіль" та підкреслює нашу непохитну прихильність до розвитку авіаційного ландшафту України", – зазначив Олексій Дубревський.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до війни. Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Що кажуть у Європі після візиту

Тим часом, за непідтвердженою інформацією, вже декілька місяців тривають дискусії щодо вивчення можливостей відновлення повітряного сполучення між Україною та Європою ще до закінчення війни.

Це може включати створення безпечних повітряних коридорів, подібних до коридорів, встановлених у морській зоні. Мовляв, спочатку відновлення морських перевезень вантажів (українського зерна) теж вважали нереальним, але Україна змогла отримати перевагу над Росією у Чорному морі.

Також після візиту до Києва топ-менеджерів Міжнародної ради аеропортів Європи, у французьких ЗМІ повідомляється, що хоч повітряне сполучення з Україною і було повністю закрите з початку війни, українська влада та Європейська комісія неофіційно працюють над планом відновлення комерційного авіасполучення, не чекаючи на закінчення війни.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Як вже повідомляв сайт ТСН.ua, відновлення цивільних польотів в Україні залежить від декількох чинників: перший – це безпека аеропортів від ракетних ударів ворога, другий – підготовка та сертифікація інфраструктури летовищ, третій – механізм страхування пасажирів та літаків, четвертий – визначення авіакомпаній, які погодяться здійснювати польоти у таких жорстких умовах.

Готовність аеропорту і можливість літати – різні речі

Авіаційні експерти кажуть, що слідкують за коментарями посадовців про можливе відновлення польотів цивільної авіації в Україні, які, справді, почали лунати надто часто.

"Мені особисто не зовсім зрозумілі підстави для таких заяв. Особливо, коли їх коментують офіційні особи. Адже вони мають посилатись на конкретні фактори безпеки та готовності аеропорту до відновлення роботи. Наразі велика кількість працівників аеропорту задіяна лише для утримання об’єкту інфраструктури", - розповідає ТСН.ua Кирило Новіков, авіаційний експерт.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Він зазначає, що відновлення польотів для цивільної авіації в Україні напряму пов’язане з безпековою складовою.

"Можливо, що вже існують якісь безпекові домовленості з нашими міжнародними партнерами, про які ми не знаємо. Наприклад, про те, що система протиповітряної оборони буде підтримуватися західними партнерами. І у разі ймовірної атаки на Київ, чи на район аеропорту – безпека буде гарантована на сто відсотків. Але чи є такі домовленості – невідомо", - зазначає Кирило Новіков.

Він підкреслює, не варто забувати, що безпека аеропорту – це ще не безпека усього маршруту польоту літака над Україною в умовах війни.

"Уявімо собі, що відновлення діяльності аеропорту "Бориспіль" на першому етапі буде пов’язано тільки з міжнародними рейсами, тобто літатимуть від "Борисполя" до західних кордонів і за межі країни. В такому випадку безпека має гарантуватися на всьому маршруті. Там мають працювати системи ППО, а враховуючи, що борти літають різними маршрутами, відповідно, всі вони мають бути захищеними. Це основне", - пояснює експерт.

Чи гарантуватимуть безпеку винищувачі?

Він додає, що досягнути безпеки у повітрі під час війни досить складно, навіть якщо в українському небі з’являться літаки F-16.

"Зброя, яку використовує ворог настільки підступна та непередбачувана, що F-16 не зможуть гарантувати стовідсоткового прикриття неба. До речі, є ще один важливий момент – це економіка таких авіаперевезень. Якщо кожен виліт пасажирського чи вантажного літака з "Борисполя" буде супроводжувати 2-3 винищувача, то можна тільки уявити наскільки здорожчає економіка таких рейсів", - пояснює Кирило Новіков.

Головне - це безпека польотів / Фото: із соцмереж

Поки літає лише військова авіація

За словами авіаційного експерта, спеціальні авіарейси в Україні виконуються і під час війни, але лише за згодою Генерального штабу. Отже, якось Україна гарантує їх безпеку, принаймні для військових вантажних бортів.

"У відкритому доступі є інформація про перевезення авіавантажів у 2023 році. І там стоять далеко не нулі. Але ці рейси відбувалися виключно за погодженням з Генштабом. Тобто військова авіація літає. Але військові борти – це одне під час воєнного стану, а цивільна авіація – це зовсім інший аспект, коли можуть постраждати пасажири та техніка, які не мають конвенційного захисту під час війни", - зазначає Кирило Новіков.

Невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна

За яких умов можливе відновлення польотів

Авіаційний експерт додає, що відновлення цивільних польотів над Україною напряму залежить від власників повітряних суден.

"У цивільній авіації тримачами повітряних суден є фінансові установи, лізингові, кредитні та страхові компанії. Від їх рішення залежить можливість запуску чи не запуску рейсів на різних напрямках. Відповідно, якщо вони скажуть своє "так", тоді вже можна буде говорити, що ринок готовий до польотів і відновлення рейсів у певному вигляді. Поки вони мовчать, а є лише заяви чиновників, але не більше того", - підсумовує Кирило Новіков.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "залізний коридор" від кордону до Борисполя: як повернути в небо України цивільні літаки під час війни.

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