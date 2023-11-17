Аеророзвідники не дозволили окупантам закріпитись у селі на Запоріжжі: як працюють дрони на фронті

Безпілотники на фронті потрібні постійно, щоб швидше визначити розташування окупантів і знищувати їх без втрати.

108 бригада ТРО Дніпропетровщини працює на Запорізькому напрямку. Тут квадрокоптери бійців постійно в небі, вони вистежують росіян і їхню військову техніку. Саме за їхніми координатами прицільно б’ють по окупантах артилерія, піхота і авіація.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Українські військові Роман, Максим та Павло майже цілодобово відстежують лінію фронту з повітря. Вони відстежують росіян та їхню техніку за допомогою дронів. Їхні "пташки" злітають високо в небо і звідти передають зображення на планшети бійців.

Аеророзвідники ЗСУ

"За аеророзвідником стоїть артилерія, авіація. Якщо аеророзвідка знаходить ціль і вона цікава - буде знищена", - каже пілот підрозділу аеророзвідки 108-ї бригади ТРО Петро.

Таким чином аеророзвідники не дали ворогу закріпитись в одному з сіл на Запорізькому напрямку. За інформацією їхніх безпілотників працювали ударні дрони. Тоді окупанти були змушені відступати. Пілот Петро каже, що дрони бережуть життя українських військових.

До 108 бригади ТРО Петро пішов добровільно, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Вдома на чоловіка чекає 9-річний син, новонароджена донька і дружина.

"У мене багато родичів, які на мене чекають. Коли була відпустка, приїжджав, і в основному, коли виїжджаємо з лінії фронту по справах і є час виділити родині", - каже Петро.

Перші "пташки", згадує Петро, він разом із побратимами опанував самотужки. Але тепер знань стільки, що вже й самі можуть навчати нових пілотів. Проте зупинятися на досягнутому не збираються.

Захисник України

"В планах це - ударні дрони, це вже більш потужне знищення і вогневих засобів, вогневих позицій і сподіваємось артсистем ворога", - каже пілот Роман.

"Нарешті держава нам повинна видати бойовий дрон і ми хочемо перейти на наступну ланку. Він більший, потужніший має змогу переносити більше заряду", - додає Максим.

"Мавіки", розповідають аеророзвідники, живуть на фронті кілька місяців. Ворог полює на них не менше, ніж на українських бійців. Тож безпілотники на фронті потрібні постійно, щоб швидше визначити розташування окупантів і знищувати їх без втрати.

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