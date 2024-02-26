Аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів": чому так швидше доїхати і скільки він коштує

Тестовий рейс здійснив аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів". Це спеціальний автобус, яким можна швидко дістатися до найближчого від Одеси повітряного коридору. Скористатися ним можуть тільки ті пасажири, які мають придбані квитки на літак. Усі кошти від перевезень будуть спрямовувати на підтримку ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Вікторія з Одеси часто подорожує по роботі. Відлітає з найближчого діючого зараз летовища - аеропорту Кишинева. Шлях, який мав би займати щонайбільше чотири години, непередбачуваний по часу - через затори, черги на кордоні й тривале проходження контролю. Тож на дорогу до аеропорту мандрівниця закладає не менше десяти годин.

Олена розповідає ТСН, що спішить до доньки з онукою, які втекли від обстрілів у Кишинів. Каже, їхня квартира перетворилася на гостьовий дім для друзів, які аби встигнути на літак, приїжджають днем раніше. Хто не має знайомих – винаймають готелі.

Одеса

Уникнути всіх цих незручностей дозволить аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів". Посадовці запевняють, дорога у цих автобусах займатиме не більше чотирьох годин.

"Час скорочується завдяки тому, що пасажири будуть надавати повністю інформацію відносно свого руху дана інформація буде спрямовуватись до прикордонної та митної служби, вони будуть перевіряти завчасно", - каже заступник голови Одеської ВА Сергій Кропива.



Така можливість потрібна багатьом, кажуть на автовокзалі. Квиток на звичайний рейс "Одеса – Кишинів" коштує 800 гривень, і салони автобусів завжди повні.

Квиток на аеротрансфер коштує стільки ж, як на рейсовий автобус. Для військових, найближчих членів їхніх родин та учасників бойових дій – вартість удвічі менше. Гроші, отримані від перевезень, спрямовуватимуть на потреби ЗСУ.

Одеса

Аеротрансфер повноцінно запрацює від 1 березня. Бронювати місця можна вже зараз. Рейс буде щодня і за наявності попиту - кількість автобусів збільшать.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авіаперельоти стали доступніші: аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів" - як скористатися?

Нагадаємо, голова Офісу президент Андрій Єрмак повідомив, що Україна працює над відкриттям одного із аеропортів.

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