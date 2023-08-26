Афера на мільйон: як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави

Активні мандрівники скаржаться: придбати залізничний квиток із Києва у Варшаву – офіційно і за цінами "Укрзалізниці" неможливо.

Сервіс налаштували таким чином, що переважну більшість квитків скуповують перекупники і відповідно перепродають за втричі вищою ціною. Чому "Укрзалізниця" толерує проблему перекупів - і як купити квиток офіційно і за його справжню ціну - йшлося в сюжеті ТСН.

Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами - і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.

Виявляється, що такі випадки не поодинокі - пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.

Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою - і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.

В "Укрзалізниці" радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм, нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника, нібито, можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.

Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.

Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався - відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна, припустити, що перекупники, чи то пак

Перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.

Автори: Дмитро Святненко, Аліна Лісова, Андрій Хлус та Владислав Коток.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала додатковий потяг до Польщі – розклад руху.

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