Афера на мільйони: як орендар у Києві продав квартиру жительки Маріуполя, поки та була за кордоном

В Україні активізувались квартирні шахраї. Якщо на початку 2022 року таких злочинів майже не було, бо діяла заборона на різні нотаріальні правочини, то тепер квартирна мафія адаптувалася.

Про це йдеться у розслідуванні кореспондентки ТСН Ніни Грушецької.

У жінки вкрали квартиру, поки та була за кордоном

З Галиною Хіорою ТСН познайомилася в Києві восени. Вона тоді саме приїхала до України на суд. 2016 року вона купила у столиці квартиру, щоб колись разом з чоловіком переїхати сюди з рідного Маріуполя.

Однак житло своєї мрії може розглядати лише ось так, зовні.

Напередодні чоловік їй повідомив, що у родини вкрали помешкання.

Нині в квартирі Галини живуть інші люди. Житло, як розповідає жінка, продали невідомі. А головні фігуранти у справах про незаконне привласнення нерухомого майна - ті, хто мав би бути на варті закону.

Будинок, в якому Галина купила квартиру

Вдома у Маріуполі Галина пережила обстріли. Два тижні життя в підвалі з 90-річною мамою та чоловіком, який пересувався лише за допомогою милиць після операції. Та довгу дорогу з окупованого міста. До тями прийшли лише в Болгарії. Квартиру в Києві ж здавала, аби було на що жити.

"Перестали платити кошти. Телефоную - не відповідають. У Києві живе колишній зять, попросили сходити. А він мені каже, що там уже нові двері стоять", - згадує Галина.

Зайшли до реєстру нерухомого майна і побачили - власниця квартири тепер інша.

Що каже нова власниця квартири?

Нова власниця квартири Катерина сказала, служить в лавах ЗСУ, тому ані прізвища, ані обличчя світити не може.

"Ми абсолютно законно купили цю квартиру. Оформили законно у нотаріуса, заплатили гроші. Це було через рієлторську контору", - каже Катерина.

Як діяла схема

У цій схемі, ймовірно, ошукали одразу обидвох жінок. І перший з підозрюваних - це чорний нотаріус.

Чорний нотаріус - це особа, яка задіяна у злочинній діяльності. Він змінює майнові права, вносить відомості в реєстри на підставі завідомо підробних документів.

"У нотаріуса в Полтавській області так само, начебто, моя клієнтка видала довіреність на отримання дублікату договору купівлі-продажу", - каже адвокат Галини Хіори.

Галина Хіора

Тобто спочатку є фальшива довіреність, яку приймає нотаріус. Далі - шахрай отримує дублікат договору купівлі-продажу Галини.

Наступний елемент схеми - підставна Галина. Справжня тоді була за кордоном.

"Ось це мій підпис, я вчора на експертизу давала. А цей підпис підставної Галини", - каже потерпіла.

В поліції нам розповіли, такі схеми організовуються великими групами людей.

Одні люди підроблюють документи, другі люди виконують ролі підставних осіб. Ну і без нотаріуса це неможливо.

Подібні схеми, як правило, починаються з чорного нотаріуса і обірватись можуть завдяки нотаріусу добросовісному.

Їх має контролювати кілька органів. приміром, Мін'юст. Туди ми можемо написати скаргу на нотаріуса, вони проводять перевірки нотаріусів. А от позбавити ліцензії може вища кваліфікаційна комісія нотаріату. За 2023 рік було анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльності 117 особам.

Потерпіла Галина

Як не стати жертвами шахраїв

Нині в Україні діє 5751 нотаріус. І десь серед них є ті, хто допоміг шахраям обікрасти Галину та Катерину. У найбільшій небезпеці власники старого паспорту-книжечки.

"Тому перша і найголовніша порада – це оцифрувати ваші документи і помістити відомості про ваше право власності на майно, на земельні ділянки, на нерухомість в державних реєстрах речових прав на нерухоме майно", - кажуть у Мін'юсті.

Під час купівлі-продажу обирайте ретельно ріелторів і нотаріусів, а краще - вважайте їх ключовим елементом або вашого спокою, або вашого пограбування. Також можна віддати квартиру у заставу своїм рідним - тоді її неможливо продати.

Галина вже рік судиться за квартиру, отримати відшкодування, на яке в майбутньому, можливо, розраховувати Катерина, ще складніше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Вашу квартиру вже вкрали, а ви можете про це й не знати!? Розслідування від ТСН.Тиждень

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах.

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