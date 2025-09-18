ТСН у соціальних мережах

Афера на мільйони доларів в Україні: як церква відомого пастора причетна до будівельних скандалів

Ошукані інвестори ЖК «Нові Теремки», «Петрівський квартал» і «Нові Жуляни» розповідають, як їх змусили двічі платити за житло. Хто стоїть за будівельною аферою на мільйони доларів та куди зникли гроші?

Віра Хмельницька
Журналісти розкрили скандальну аферу

«Нові Теремки», «Петрівський квартал», «Нові Жуляни» — забудови, які мали стати домом для тисяч людей, а стали бетонними привидами.

Чому ветерани, молоді родини й пенсіонери змушені доплачувати вдруге за повітря? Хто знищив надії сотень інвесторів? І чому сліди ведуть до оточення відомого пастора?

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

Що відомо про скандали із забудовою

Ксенія Шевченко пішла захищати країну. А забудовник — захищати свої схеми. Ксенія — ветеранка, яка придбала квартиру у ЖК «Петрівський квартал» від забудовника «Новбуд» ще до великої війни. Квартира мала чекати її після служби. Але коли вона повернулась — на місці обіцяного ЖК з розвинутою інфраструктурою на неї не чекав навіть бетонний каркас.

Коли виникли запитання, забудовник заявив: «все буде добре» і озвучив прохання не ходити на мітинги. Бо ж раптом інші інвестори теж щось запідозрять?

Ксенія не одразу взялась за цю історію. Бо мала іншу, значно важливішу роботу — вона служила в Збройних силах України. А коли повернулась — змушена була знімати квартиру, бо обіцяний дім залишився лише на папері.

«Я звернулася до поліції. Написала заявку до поліції. І у травні цього року я повторно відкрила, і зараз відкрито саме кримінальне проведення за статтею 190, частина Воно відкрите, але нічого не робиться», — каже Ксенія Шевченко, постраждала інвесторка ЖК «Петрівський квартал».

І ось апогей цієї історії — щоб все ж отримати квартиру, Ксенії практично пропонують купити її ще раз. За словами інвесторки, на горизонті з’явився новий забудовник «Рубікон Холдинг», який пропонує добудувати (чи в цьому випадку побудувати майже з нуля?) житловий комплекс за доплату, вдвічі більшу за першопочаткову вартість квартири.

Сплатити за квадратні метри повітря двічі — саме таке рішення пропонують нові забудовники інвесторам. Історія Ксенії — не поодинока. Це лише одна з сотень подібних, пов’язаних із забудовником ТОВ «Новбуд». За багатьма сумнівними історіями довкола забудовника — одні й ті ж обличчя: Городілов, Микуленко, і десь у тіні — Володимир Мунтян, відомий проповідник зі скандальним шлейфом бізнес-структур.

Журналісти розкрили будівельні афери у Києві

Журналісти розкрили будівельні афери у Києві

Володимир Городілов — виходець із Дніпра, який є бенефіціарним власником понад 30 товариств. Як і Олександр Микуленко, Городілов є засновником товариства «Новбуд».

Фактично, ці двоє ведуть спільну «мережу» компаній, які між собою переплітаються як за адресами, так і за контактними особами. Але найцікавіше починається, коли заглиблюєшся в контекст. Микуленка та Городілова об’єднує не лише «Новбуд», а й спільна точка тяжіння — релігійна організація «Відродження», більш відома в медіапросторі як «Церква Володимира Мунтяна». Саме на заходах цього пастора зцілюються, моляться, а іноді — вчать не лише любити бога, а й як стати мільйонером та вкладати в цю секту гроші.

Недобудовані багатоповерхівки

Недобудовані багатоповерхівки

Бізнес у стінах церкви, забудови з обіцянками «по вірі», компанії з однаковими директорами і контактами. А тепер додайте до цього ще одну важливу складову — будівельна сфера, яка сама по собі в Україні надзвичайно вразлива до схем і порушень.

Чому будівництво в Україні «зависає»

«Якщо містобудівна документація і взагалі дозвільна система, вона далека від ідеальної, тобто дуже багато непрозорості, дуже багато неофіційних платежів, різних впливів на те, щоб отримати дозвіл на будівництво з порушеннями: там, де норми забороняють чи не дозволяють збільшити поверховість, чи взагалі змінити цільове призначення землі. Якщо через оці різні порушення, які є майже в кожному будівництві, і через те, що і людей, самих будівельників менше стало, і все це разом таким кумулятивним ефектом фактично спрацювало і багато будівництв нових зупинилися або дуже повільно рухаються», — каже Олег Гречух, архітектор.

Чому люди «ведуться» на шахрайські схеми

Тобто навіть у законних проєктах все може «зависнути» на роки. А що вже говорити про ті, де за спинами забудовників — десятки фірм-прокладок і пастори зі сцени. Ризики зростають у рази. Але люди несуть туди гроші, бо їм обіцяють не просто квадратні метри, а мрію.

Юрій — один із інвесторів ЖК «Нові Теремки», ще одного комплексу від «Новбуду». Квартира мала стати першим власним житлом для його сина.

Реклама, каже, була майстерно емоційна. Буклети, слогани, красиві візуалізації — все працювало для приваблення нових інвесторів. Але з усіх обіцяних квадратних метрів реальним залишилось тільки одне — розчарування.

Гроші забудовнику Юрій заніс справжні. А в договорі — казка. Одна сума на папері, інша у житті. Частину сплатив через банк, частину — готівкою в офісі.

Юрій — теж лише одна з сотень подібних історій. За підрахунками самих інвесторів — таких, як він, понад півтори тисячі лише в ЖК «Нові Теремки». Людей, які заплатили десятки тисяч доларів за досі неіснуючі квартири.

«Приблизну кількість спокійно можна знайти в інтернеті, писали навіть розслідувачі, цифра вже перевалила за півтори тисячі. Півтори тисячі людей, які принесли від 10 до 30 тисяч доларів. Уявляєте, яка сума грошей? Це астрономічні кошти. Можна було б виграти війну», — каже Юрій Стьопін, постраждалий інвестор ЖК «Нові Теремки»

Понад півтори тисячі ошуканих вкладників. Це не просто цифра — це півтори тисячі людей. З власними сподіваннями, розчаруваннями і часто — останніми грошима.

Один із інвесторів іншого комплексу від «Новбуду» «Петрівського кварталу» — Володимир Єфремов. Спочатку все йшло за сценарієм: приваблива реклама, кілька успішних угод із цим забудовником. А потім — тиша. І бетон, який не росте.

Але найсумніше — навіть не в юридичних формулюваннях, а в тому, як забудовник поводився далі: ні оновлень, ні офіційних повідомлень, ні пояснень.

Далі — постраждалим інвесторам інші забудовники також пропонують доплатити за вже оплачені квадратні метри.

«200 євро за квадратний метр доплати, якщо з відстрочкою, і там більше вже набігає. Мене це поки не цікавить, я хочу якось добитися якоїсь відповіді від керівників, чому це саме так сталося і чому я маю доплачувати», — каже Володимир Єфремов.

Заяви інвесторів, які віддали усе кровно зароблене — роками лежать в шухляді слідчого, а справи, за словами постраждалих, не рухаються.

На дзвінки інвесторів забудовники не відповідають. На повідомлення журналістів — теж. За юридичною адресою «Новбуду», замість офісного приміщення, виявився просто житловий будинок.

У відділах продажу тепер замість «Новбуду», інший забудовник — «Рубікон холдинг».

Поки одні зцілюються на стадіонах, інші роками живуть з валізами під ліжком, чекаючи на своє житло. «Нові Теремки», «Петрівський квартал», «Нові Жуляни» — як релігійні обіцянки, що збулись тільки в буклетах. І якщо чудо й трапиться — то явно не завдяки забудовнику.

