Афера на мільйони доларів в Україні: як церква відомого пастора причетна до будівельних скандалів

Журналісти розкрили скандальну аферу

«Нові Теремки», «Петрівський квартал», «Нові Жуляни» — забудови, які мали стати домом для тисяч людей, а стали бетонними привидами.

Чому ветерани, молоді родини й пенсіонери змушені доплачувати вдруге за повітря? Хто знищив надії сотень інвесторів? І чому сліди ведуть до оточення відомого пастора?

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МУТКИ Мунтяна СПЛИВЛИ! Прикривались молитвами й дурили українців на гроші! ДЕ Ж КВАРТИРИ? ХАПУГА.UA

Що відомо про скандали із забудовою

Ксенія Шевченко пішла захищати країну. А забудовник — захищати свої схеми. Ксенія — ветеранка, яка придбала квартиру у ЖК «Петрівський квартал» від забудовника «Новбуд» ще до великої війни. Квартира мала чекати її після служби. Але коли вона повернулась — на місці обіцяного ЖК з розвинутою інфраструктурою на неї не чекав навіть бетонний каркас.

Коли виникли запитання, забудовник заявив: «все буде добре» і озвучив прохання не ходити на мітинги. Бо ж раптом інші інвестори теж щось запідозрять?

Ксенія не одразу взялась за цю історію. Бо мала іншу, значно важливішу роботу — вона служила в Збройних силах України. А коли повернулась — змушена була знімати квартиру, бо обіцяний дім залишився лише на папері.

«Я звернулася до поліції. Написала заявку до поліції. І у травні цього року я повторно відкрила, і зараз відкрито саме кримінальне проведення за статтею 190, частина Воно відкрите, але нічого не робиться», — каже Ксенія Шевченко, постраждала інвесторка ЖК «Петрівський квартал».

І ось апогей цієї історії — щоб все ж отримати квартиру, Ксенії практично пропонують купити її ще раз. За словами інвесторки, на горизонті з’явився новий забудовник «Рубікон Холдинг», який пропонує добудувати (чи в цьому випадку побудувати майже з нуля?) житловий комплекс за доплату, вдвічі більшу за першопочаткову вартість квартири.

Сплатити за квадратні метри повітря двічі — саме таке рішення пропонують нові забудовники інвесторам. Історія Ксенії — не поодинока. Це лише одна з сотень подібних, пов’язаних із забудовником ТОВ «Новбуд». За багатьма сумнівними історіями довкола забудовника — одні й ті ж обличчя: Городілов, Микуленко, і десь у тіні — Володимир Мунтян, відомий проповідник зі скандальним шлейфом бізнес-структур.

Журналісти розкрили будівельні афери у Києві

Володимир Городілов — виходець із Дніпра, який є бенефіціарним власником понад 30 товариств. Як і Олександр Микуленко, Городілов є засновником товариства «Новбуд».

Фактично, ці двоє ведуть спільну «мережу» компаній, які між собою переплітаються як за адресами, так і за контактними особами. Але найцікавіше починається, коли заглиблюєшся в контекст. Микуленка та Городілова об’єднує не лише «Новбуд», а й спільна точка тяжіння — релігійна організація «Відродження», більш відома в медіапросторі як «Церква Володимира Мунтяна». Саме на заходах цього пастора зцілюються, моляться, а іноді — вчать не лише любити бога, а й як стати мільйонером та вкладати в цю секту гроші.

Недобудовані багатоповерхівки

Бізнес у стінах церкви, забудови з обіцянками «по вірі», компанії з однаковими директорами і контактами. А тепер додайте до цього ще одну важливу складову — будівельна сфера, яка сама по собі в Україні надзвичайно вразлива до схем і порушень.

Чому будівництво в Україні «зависає»

«Якщо містобудівна документація і взагалі дозвільна система, вона далека від ідеальної, тобто дуже багато непрозорості, дуже багато неофіційних платежів, різних впливів на те, щоб отримати дозвіл на будівництво з порушеннями: там, де норми забороняють чи не дозволяють збільшити поверховість, чи взагалі змінити цільове призначення землі. Якщо через оці різні порушення, які є майже в кожному будівництві, і через те, що і людей, самих будівельників менше стало, і все це разом таким кумулятивним ефектом фактично спрацювало і багато будівництв нових зупинилися або дуже повільно рухаються», — каже Олег Гречух, архітектор.

Чому люди «ведуться» на шахрайські схеми

Тобто навіть у законних проєктах все може «зависнути» на роки. А що вже говорити про ті, де за спинами забудовників — десятки фірм-прокладок і пастори зі сцени. Ризики зростають у рази. Але люди несуть туди гроші, бо їм обіцяють не просто квадратні метри, а мрію.

Юрій — один із інвесторів ЖК «Нові Теремки», ще одного комплексу від «Новбуду». Квартира мала стати першим власним житлом для його сина.

Реклама, каже, була майстерно емоційна. Буклети, слогани, красиві візуалізації — все працювало для приваблення нових інвесторів. Але з усіх обіцяних квадратних метрів реальним залишилось тільки одне — розчарування.

Гроші забудовнику Юрій заніс справжні. А в договорі — казка. Одна сума на папері, інша у житті. Частину сплатив через банк, частину — готівкою в офісі.

Юрій — теж лише одна з сотень подібних історій. За підрахунками самих інвесторів — таких, як він, понад півтори тисячі лише в ЖК «Нові Теремки». Людей, які заплатили десятки тисяч доларів за досі неіснуючі квартири.

«Приблизну кількість спокійно можна знайти в інтернеті, писали навіть розслідувачі, цифра вже перевалила за півтори тисячі. Півтори тисячі людей, які принесли від 10 до 30 тисяч доларів. Уявляєте, яка сума грошей? Це астрономічні кошти. Можна було б виграти війну», — каже Юрій Стьопін, постраждалий інвестор ЖК «Нові Теремки»

Понад півтори тисячі ошуканих вкладників. Це не просто цифра — це півтори тисячі людей. З власними сподіваннями, розчаруваннями і часто — останніми грошима.

Один із інвесторів іншого комплексу від «Новбуду» «Петрівського кварталу» — Володимир Єфремов. Спочатку все йшло за сценарієм: приваблива реклама, кілька успішних угод із цим забудовником. А потім — тиша. І бетон, який не росте.

Але найсумніше — навіть не в юридичних формулюваннях, а в тому, як забудовник поводився далі: ні оновлень, ні офіційних повідомлень, ні пояснень.

Далі — постраждалим інвесторам інші забудовники також пропонують доплатити за вже оплачені квадратні метри.

«200 євро за квадратний метр доплати, якщо з відстрочкою, і там більше вже набігає. Мене це поки не цікавить, я хочу якось добитися якоїсь відповіді від керівників, чому це саме так сталося і чому я маю доплачувати», — каже Володимир Єфремов.

Заяви інвесторів, які віддали усе кровно зароблене — роками лежать в шухляді слідчого, а справи, за словами постраждалих, не рухаються.

На дзвінки інвесторів забудовники не відповідають. На повідомлення журналістів — теж. За юридичною адресою «Новбуду», замість офісного приміщення, виявився просто житловий будинок.

У відділах продажу тепер замість «Новбуду», інший забудовник — «Рубікон холдинг».

Поки одні зцілюються на стадіонах, інші роками живуть з валізами під ліжком, чекаючи на своє житло. «Нові Теремки», «Петрівський квартал», «Нові Жуляни» — як релігійні обіцянки, що збулись тільки в буклетах. І якщо чудо й трапиться — то явно не завдяки забудовнику.

