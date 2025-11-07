Аферисти полюють на родичів загиблих воїнів: як у матері, яка втратила сина, вкрали 900 тис. грн

У матері, яка втратила сина, вкрали 900 тис. грн / © ТСН

Матір загиблого бійця ошукали на 900 тисяч гривень. Це частина виплат після смерті загиблого сина.

Жінка перейшла за посиланням, що було у загальному чаті та потрапила на фішинговий сайт. Це один з найтехнологічніших видів шахрайства, який вимагає високої кваліфікації від сучасних крадіїв. Здається, що ви входите у свій банківський кабінет, але всі дані та ключі від нього потрапляю у руки злочинців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Микита був батьком трьох дітей, проте пішов захищати України

Родина Перегудових на початку повномасштабної війни переїхала до Норвегії. Пані Оксана показує орден свого сина за мужність. Його отримала нещодавно — і заради цього їздила в Україну. Загибель свого Микити вона дуже важко переживає. Зараз через запалення судин змушена приймати складні препарати.

Її невістка, теж Оксана з Микитою виховували 3 дітей. Він ухвалив рішення, що статусом багатодітного батька користуватися не буде. Обрав бригаду та посаду — розвідник-навідник. Потрапив на одну з важких ділянок фронту — Серебрянський ліс на Луганщині.

У 14 січні 2024 їх підняли на світанку по тривозі — ворог штурмував позиції. На одну з ділянок Микита потрапив з 4 побратимами, ворог значно перевищував їх за кількістю.

«Їм запропоновано було здатися в полон, вони відхилили пропозицію, вони прийняли бій, хоча знали, що це без шансів», — згадує жінка.

Однак Оксану не повідомили про смерть чоловіка, одразу його статус був — зниклий безвісти.

«Микита загинув 14 січна 2024 року, але щільність боїв була такою, що тіло забрати не змогли. Лише через півтора місяця нашу позицію у Серебрянському лісі вдалося відбити і тіло повернути рідним», — зауважує Ірина Маркевич.

Дружина приїхала в Україну на упізнання. Рідне село зустрічало Микиту на колінах. Далі була тяганина з документами. Перші виплати за загиблого воїна родина отримала у квітні цього року. Одна частина прийшла дружині, іншу перевели на рахунок — мами Микити.

Як у жінки вкрали виплати

Пані Оксана отримала мільйон 200 тисяч гривень на карту «Ощадбанку». Жінка каже, що ці гроші використовувала на донати та щоб купити квіти на могили.

Однак днями у місцевій норвезькій групі, де гуртуються українці, акаунт одного з учасників зламали, і відправили у загальний чат посилання. Мовляв, для клієнтів «Ощадбанку» є можливість отримай зимову підтримку — 6,5 тисяч гривень. Жінка перейшла і ввела свої банківські дані.

За кілька годин з карти зникає 30 тисяч, тоді ще раз 30, і 1 тисяча гривень. Три операції проведені за хвилину.

Але жінка не бачить руху коштів на своєму рахунку. Вже ввечері того самого дня картою пані Оксани розраховують за техніку у відомій українській мережі побутових товарів, що цікаво рівно опівночі.

«Це була купівля побутової техніки на понад 500 тисяч грн, і в понеділок це була купівля на 314 з гаком гривень», — йдеться у сюжеті.

Загалом з карти зникає майже 900 тисяч гривень (898 129 грн). Лише тоді банк автоматично блокує рахунок.

Пані Оксана перейшла за посиланням на фішинговий сайт. Він може бути схожим на оригінальну сторінку банку, і відрізнятися кількома деталями, зокрема в адресі сайту. Поки жінка думала, що заходить в особистий кабінет вона віддала злочинцям усі свої фінансові дані.

Шахраї можуть змінювати ліміти на зняття готівки і розрахунку на маркетплейсах, і при цьому про операції не будуть приходити повідомлення на фінансовий номер. Кіберполіція вже розслідує справу, однак наголошує чим швидше буде звернення до фінансової установити та кіберполіції, тим більше шансів знайти шахраїв — і час йде на години.

Шахраї полюють на родини загиблих воїнів

Загалом онлайн-шахраї полюють на окремі категорії українців. Зокрема родини, що отримую виплати за загиблих рідних під їхнім прицілом. ТСН розповідала про маму загиблого військового — пані Тетяну ошукали на 7.5 мільйонів гривень. Під час слідства кіберполіція встановила, що діяла масштабна група шахраїв з колцентрами у 7 країнах.

«Це — Росія, Ізраїль, Білорусь, Киргизстан, Молдова, Іспанія. Вони ошукали щонайменше 6 тисяч людей на суму 65 млн гривень», — каже старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області Владислав Антонов. Організатора українського колцентру затримано. Справа у суді. Отримати гроші, що вкрали онлайн-шахраї, пані Тетяні зможе лише після вироку і у разі, якщо суд ухвалить рішення про конфіскації його майна,

Тим часом кіберполіція нагадує про правила онлайн гігієни:

не передавайте нікому дані картки: PIN, сі-ві-ві, термін дії чи коди з SMS;

не реагуйте на дзвінки ніби то «з банку», де просять підтвердити операції. Завершіть розмову і самостійно зателефонуйте на офіційний номер;

не переходьте за підозрілими посиланням;

остерігатися інформації про «компенсації» чи «виграші», що приходять у месенджери.

створіть окрему карту для онлайн-покупок;

під час купівлі-продажу на маркетплейсах користуйтеся післяплатою.

Відео сюжету ви можете переглянути ТУТ.