Афіни сколихнули протести: люди вимагають припинити відсторонення невакцинованих медиків від роботи

Афіни сколихнули протести: люди вимагають припинити відсторонення невакцинованих медиків від роботи

У Греції всі медики мають зробити обов’язкове щеплення проти коронавірусу.

Грецькі медики оголосили одноденний страйк проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу. А близько півтисячі людей пройшли центром міста до Міністерства охорони здоров’я.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Люди вимагали припинити відсторонення нещеплених медиків від роботи. Адже, кажуть, в лікарнях і без того бракує персоналу, через що доводиться працювати понаднормово, й не отримувати за це ані копійки.

Обов’язкова вакцинація медпрацівників у Греції набула чинності від першого вересня. Зараз в країні близько 60% повністю вакцинованих громадян, і фіксується зростання кількості нових хворих та смертей.

Новини світу: грецькі медики оголосили одноденний страйк проти обов’язкової вакцинації

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