Африканська спека в Україні: як довго триватиме та яка ситуація в регіонах

Рекордна спека до 40 градусів панує в Україні. Синоптики попереджають, що українцям на вихідних варто готуватись до ще більшої. Буде сухо і гаряче. У південній частині країни позначка термометра подекуди сягне 42 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, трохи менше сонце буде пекти на Сумщині та Харківщині, тут позначки термометрів сягнуть 30 та 34 градусів. На решті території України спека буде інтенсивнішою. При цьому не очікується дощу, лиш де-не-де можливий вітерець. У Києві повітря розпечеться до + 37 градусів. Послаблення спеки можливе 19-20 липня у західних, північних областях та на Вінниччині. Тут очікують 25-30 градусів тепла.

Про те, як як рятуються від спеки люди в різних містах та до яких порад зараз варто дослухатися, йдеться в сюжеті ТСН.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині через спеку оголосили стан надзвичайної пожежної небезпеки.

Також читайте Земля наблизилася до переломних точок зміни клімату - невтішний прогноз вчених

Як повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська, у ДСНС закликають не розводити багаття або робити це із дотриманням усіх правил. Водночас мешканці міста Дніпра скаржаться: під час знеструмлень не працюють електроплити, тому вони часто готують їжу саме так.

Новинкою цього спекотного сезону стало те, що містяни записують навіть графік відключення фонтанів, аби не мати марних надій і напевно знати, де можна охолодитися під час знеструмлень. Люди скаржаться: серед асфальту та бетону під гул генераторів витримувати спеку надзвичайно складно. Тож використовують власні методи охолодження.Хтось вдягає на голову вологий шалик чи рушничок, хтось провітрює квартиру протягом, а дехто шукає найменшого затінку в дворі.

З водоймами у Дніпрі непроста ситуація. Офіційно пляжі у місті не відкривали через воєнний стан. Тож плавати можна хіба на власний ризик. Крім того, не надто надихають результати лабораторних досліджень: на деяких пляжах виявили фекальне забруднення.

До відкритих басейнів також черги, попри ціну - від півтисячі гривень з особи. Містяни, що окупували береги водойм, кажуть: мають власні лайфхаки - обирати пляж неподалік домівки, аби швидко повернутися додому, якщо дадуть живлення і таки встигнути зробити хоч щось з хатніх справ. І ще один бонус - у такому разі не потрібно буде їхати розпеченим транспортом.

Надії на полегшення у мешканців Дніпропетровщини поки немає. Спека триватиме і весь наступний тиждень, кажуть синоптики.

Одещина

Як каже кореспондент ТСН Сергій Осадчук, сьогодні на пляжах, здається, уся Одеса. Людей тут неймовірна кількість. Здебільшого відпочивальники у воді, бо лише так можна трохи охолонути від спеки, яка вже тримається вже майже тиждень і не лише на Одещині. Не дивно, що біля моря чимало гостей з інших міст, які кажуть, що ситуація тут значно краща, ніж на розпеченому асфальті вдома.

Одеса вже побила температурний рекорд, який тримався 77 років. А на півдні області позначки піднялися вище 40 градусів.

Звісно, така спека виснажує. Найгірше її витримують малюки, літні люди і ті, хто має хвороби серця. У швидкій допомозі кажуть - викликів до таких пацієнтів стрімко побільшало. Тому радять як убезпечитися.

“По-перше, слід вживати достатню кількість звичайної води. Кожні10-15 хвилин треба робити по декілька ковточків. На вулиці одягати світлу легку одежу з бавовняних матеріалів”, - каже директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Олена Колоденко.

А ще лікарі радять не зловживати кондиціонерами та холодним душем, бо різкі перепади температур також можуть негативно вплинути на здоров’я. На пляжах не слід вживати алкоголь, бо купання у морі в нетверезому стані небезпечне.

Синоптики прогнозують – спека протримається ще тиждень, до двадцятих чисел липня, потім стане прохолодніше, але не надто - рятівних дощів найближчим часом, принаймні на півдні України, можна не очікувати. Але як кажуть в Одесі, така погода - ідеальна для туристичного сезону.

Київ

Як зауважив кореспондент ТСН Іван Воробйов, навіть у новозбудованому парку на острові біля мосту “Хвиля” на столичній Оболоні перебувати на сонці дуже важко, адже температура повітря піднялася до +33. Лише невеличкий вітерець рятує ситуацію, особливо якщо перебувати у затінку.

Власне кияни так і роблять: перебувають у затінку дерев або у воді. І якщо справдяться прогнози синоптиків і вдень повітря прогріється до 38 градусів, то у воді, температура якої +27, буде трохи легше.

Також читайте Коли очікується пік спеки і коли вона піде на спад – синоптикиня розповіла

Від суботи, 13 липня, і на найближчі 3-5 дні Україна перебуватиме в епіцентрі світової температурної аномалії, під час якої синоптики прогнозують +37...40 градусів, а подекуди до +42.

До нас прийшло розпечене африканське тропічне повітря антициклону. Цими днями ми маємо всі шанси побити абсолютний температурний максимум, який був зафіксований у 2010 році на Луганщині +42.

Із хороших новин: 16-17 липня в деяких областях синоптики прогнозують грози, це можливо трохи знизить температуру. Відступати ж ці пекельні позначки почнуть 19-20 липня. Але в нинішніх умовах похолодання це означає зниження температури до +30.

Парки, сквери та пляжі сьогодні забиті відпочивальниками. Люди намагаються не бути у вихідний дома, адже без кондиціонера важко. А в затінку можна трохи перепочити.

При цьому не всі кияни скаржаться на таку погоду. Деяким навіть подобається.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Спека неймовірна, а буде взагалі +42! Як вижити в рекордну духотінь"

Нагадаємо, до середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.

Спека неймовірна, а буде взагалі +42! Як вижити в рекордну духотінь

Читайте також: