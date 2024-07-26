Агент ФСБ напився і випадково розповів, як планував зірвати Олімпіаду: що відомо про диверсії Росії

Франко-швейцарський аеропорт Базель-Мюлуз евакуйовували через повідомлення про мінування. Єдине у світі летовище, яким керують одразу дві країни, призупиняло роботу через сповіщення про бомбу. Нині його роботу відновили.

За лічені години до відкриття Олімпійських ігор сталася і масштабна диверсія на французькій залізниці. Йдеться про цілу низку підпалів і пошкоджень кабелів. Нині справу розслідує прокуратура.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про диверсію на залізниці

За лічені години до відкриття Олімпійських ігор на вокзалах стався хаос. Сотні пасажирів не можуть потрапити на свої поїзди через підпали на залізниці. Вандали пошкодили три гілки, де їздять зокрема високошвидкісні поїзди. Це маршрути з Парижа на Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході.

Міністерка спорту Франції називає те, що сталося - скоординованою диверсією. Відповідальних за неї шукають. Державні залізниці Франції, тим часом, закликають мандрівників відмовитися од подорожей, адже ремонт пошкодженого, кажуть, триватиме кілька днів - і проблеми з рухом затягнуться на вихідні і зачеплять 800 тисяч пасажирів.

Відповідальності за атаку поки ніхто не взяв. Але, стали відомі подробиці про іншого імовірного диверсанта.

Вокзал у Франції

Російський агент на Заході напився та розбовкав про диверсію

Журналісти-розслідувачі з проєкту "Інсайдер" та видань Der Spiegel і Le Monde розкрили подробиці про заарештованого днями росіянина. Шеф-кухар Кірілл Грязнов готував провокації на Олімпіаді. 40-річний кулінар не лише був відомий роботою за професією та участю у телевізійних шоу, а й мав зв'язки з російськими спецслужбами.

Кірілл Грязнов

Які вочевидь і доручили здійснити провокації. Розкрити задум допоміг алкоголь: під його впливом Грязнов спочатку розкрив свої плани у Стамбульському аеропорту, де йому відмовили у посадці на літак. А потім продовжив вибовкувати російські таємниці у Болгарії, через яку автомобілем рушив до Парижа.

Зрештою, Грязнов привернув увагу європейських спецслужб. Ті при затриманні знайшли докази агентурної діяльності і тепер росіянину загрожує до 30 років тюрми.

Що відомо про участь росіян на Олімпійських іграх

Олімпійські ігри, до участі у яких Росію не допустили через війну проти України, як і прогнозувалося, стали об'єктом провокацій Москви. Цього року завдяки чималим зусиллям Києва і союзників - Міжнародний олімпійський комітет запровадив жорсткі критерії для росіян. Ті з них, що хотіли б виступати на Олімпіаді як нейтральні спортсмени - повинні були в жодному вигляді не підтримувати російське вторгнення в Україну, і не мати зв'язків з російською армією. Пройти такий відбір вдалося лише 15 росіянам.

Що відомо про участь України в Олімпіаді

Тоді, як українська збірна на цій Олімпіаді - найменша за всю історію участі нашої держави. До Парижа на змагання прибули лише 140 спортсменів. Напередодні президент України назвав виступ наших атлетів на Олімпіаді символом пам’яті українців, яких убила Росія.

З початку повномасштабного вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів, десять зникли безвісти... Наш прапор нестимуть тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук.

Столиця Франції приймає Олімпійські Ігри втретє, але вперше в історії - церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста. 205 команд пропливуть на кораблях шість кілометрів річкою Сена через центр Парижа до Ейфелевої вежі. 10 з половиною тисяч атлетів перетнуть на 6-кілометровому маршруті центр Парижа, і фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття.

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