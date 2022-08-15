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Агенти ФСБ заїжджають до Європи під виглядом російських туристів: Клімкін розповів подробиці

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Агенти ФСБ заїжджають до Європи під виглядом російських туристів: Клімкін розповів подробиці

Фото: Associated Press

Агенти російської ФСБ заїжджають до Європи під виглядом звичайних туристів.

А тому європейцям потрібно подбати про свою безпеку та ретельно перевіряти тих, хто хоче заїхати до ЄС

Про це в інтерв'ю ТСН сказав ексочільник МЗС Павло Клімкін. 

"Того, скільки серед російських туристів агентів ФСБ, навіть уявити складно. Я про це говорив своїм брюссельським друзям. От зараз посольства зачистили від цих агентів. От Болгарія, яка завжди вважалась проросійською, вислала одразу 70 дипломатів. Зараз вони їхатимуть, як туристи. От тепер, коли якийсь росіянин подається на візу - хай європейці розглядають цю заявку три місяці, пів року. Тобто це питання безпеки. Цю проблему потрібно вирішувати: послідовно та жорстко. І я думаю, що ми доведемо це", - пояснив Павло Клімкін. 

Нагадаємо, Клімкін розповів, чому для росіян потрібно організувати "залізну завісу"

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