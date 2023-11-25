Агенти СБУ отримали акт огляду пошкоджень Кримського мосту: у якому він стані

Кримський міст повноцінно зараз не функціонує.

Агенти Служби безпеки отримали акти огляду російською інженерною групою пошкоджень, які Україна завдала Кримському мосту.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер”

Росіяни написали закритий звіт, який з'явився в СБУ вже через 12 годин після написання.

“Шість з восьми опорників зруйновано, а два, що залишилися, пошкоджені. Це руйнування катастрофічні”, — розповів “Хантер”.

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

За словами голови СБУ Василя Малюка, Кримський міст повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка має бути не більше п'яти тонн.

“А залізничне сполучення використовується тільки для електрички і не більше п'яти вагонів. Тобто, власне, вони боєкомплект та все інше зараз тягнуть паромами. Тому ви маєте розуміти рівень успішності проведених двох атак на Кримський міст” — розповів Василь Малюк.

Російське угруповання, яке розташоване на території Запорізької і Херсонської області перестало отримувати військове підкріплення з Криму.

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

“Задачу, яку ставив Президент перед Службою безпеки України та Військово морськими силами виконано”, — зазначив “Хантер”.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

Читайте також: