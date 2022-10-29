Аграрії через дощі не встигли зібрати врожай і посіяти пшеницю: чим це загрожує Україні

Увесь вересень і початок жовтня були дощовими, а це не дало аграріям зібрати соняшник і сою, та вчасно посіяти пшеницю, йдеться в ТСН.

"Такої дощової осені, як у цьому році, за мої 33 роки господарювання, ніколи не було. Взагалі на цьому місці вже мала зійти пшениця", - показує фермер Олександр Чубук.

Через суцільні вересневі дощі соняшник перестояв на полі цілий місяць, все почало гнити. Така сама ситуація і з соєю, каже фермер. Підраховує і збитки, збере соняшнику на 20-25 відсотків менше, відповідно і заробить менше. Саме з невигідної економіки чимало аграріїв не планують і сіяти озимі взагалі. "Якщо сьогодні продати тонну пшениці цьогорічного урожаю, що ми зібрали, то за ці кошти виростити нову тонну неможливо. Це при цінах на дизпаливо, особливо на мінеральні добрива, на засоби захисту – все по курсу долара", - каже фермер.

На початку жовтня озимих засіяли доволі мало – до 25 відсотків від усіх площ, хоча зазвичай ці показники удвічі, а то й утричі більші у цей період. "Дійсно буде посіяно менше. Ми очікуємо в цілому, якщо порівнювати абсолютні площі з минулим роком, то десь зернових буде посіяно на 20-25 відсотків менше", - твердить заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

На це також впливає і неможливість польових робіт на тимчасово окупованих територіях. Утім, погода таки зглянулася над аграріями і за кілька сонячних тижнів фермери відпрацювали наповну. "Ми розпочали посів озимої пшенички. Всі строки вийшли, і щоб не втрачати часу, не втрачати енергоносії ми сіємо просто в стерню соняшника без обробітку ґрунту", - розповідає фермер.

Олександр вирішив сіяти озимі, бо дотримується правил сивозмін, де кожного року сіять різну культуру, щоб шкідники не звикали до однієї культури, таким чином економить на засобах захисту.

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"Ми зараз дуже ризикуємо. Ми розуміємо, що на цій пшениці ми не заробимо. Якщо вона навіть зійде, так як у цьому році, на що ми надіємося, то вона не дасть повного кущення. Врожайність буде нижча, ніж пшениця посіяна в термін", - пояснює Олександр Чубук.

Значення для врожаю має і сама зима - чи буде сніг, і які морози, наголошують експерти. Утім, хліба українцям точно вистачить. "Ми з вами споживаємо в країні близько 3 з половиною мільйонів тонн пшениці на рік на хліб. Для цього достатньо всього одного мільйона гектарів засіяти. Тому продовольчій безпеці країни нічого не загрожує", - переконує президент української зернової асоціації Микола Горбачтов.

За ці сонячні дні аграрії засіялим уже 76 відсотків озимих. Серед лідерів аграрії Миколаївщини та Одещини, там засіяли по 150 тисяч гектарів в кожній області. Близькі до завершення Тернопільщина, Хмельниччина та Полтавщина.

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