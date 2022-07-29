Аграрний фронт тримає удар: як фермери збирають урожай під ворожими обстрілами та що буде з посівною-2023

Під ракетними обстрілами, мінними пастками, пожежами на полях аграрії вже намолотили понад 400 тисяч тонн зернових. Нинішня врожайність ненебагато гірша за минулорічну. Але цьогоріч аграрії планують зібрати близько 70 млн тонн, 20 млн залишилося з попереднього врожаю.

Попри війну, обстріли, викрадене та спалене зерно, захоплені території агарний сектор в Україні цьогоріч дасть 70% своєї потужності. Вже отримані збитки оцінюють у 25 млрд доларів.

Детальніше про це – у сюжеті ТСН.

Через переповнені комори наступна посівна під загрозою – заблокований рашистами експорт не дає аграріям гроші для посіву озимих. А тому 2023-й може стати найважчим випробуванням на аграрному фронті.

За три кілометри від окупованої частини Херсонщини знову палають поля, а у Криворізькому районі Дніпропетровщини російські ракети та снаряди спалили 600 гектарів полів. Цього разу фермери встигли зібрати врожай за кілька годин до обстрілу. На Черкащині поля теж встигли почорніти, проте вже від вчасно зібраного врожаю.ьЧеркаські аграрії теж поспішають, бо "прилетіти" може будь-якої миті. Свій регіон вони називають тилом, проте і тут триває битва за врожай.

Зберегти врожай теж неабиякий подвиг. Росіяни прицільно стріляють по зерносховищах. Цей тік щойно прийняв на себе залп реактивної артилерії. 28-річний працівник загинув. Ще двоє дістали поранення. Росіяни обстрілюють, аби знищити врожай та техніку, кажуть аграрії. А це вже ризики для наступної посівної.

Проте головний ризик нинішнього аграрного фронту – дефіцит покупців. У зерносховищах назбиралось 20 млн тон минулорічного врожаю. Близько 70 млн назбирають цьогоріч. Через заблокований рашистами морський експорт українські зернові комори переповнені.

Аграрій Сергій Войченко розповідає, що у цю пору вони продавали щодня по 100 і більше тонн, зараз через день може – 25 тонн. Чоловік продавати зерно за дешево не збирається, а тому планує будувати додаткове зерносховище. Нині в Україні немає куди складати 20 млн тон зерна. Дефіцит сховищ та елеваторів будуть скорочувати.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький наголосив, що Верховна Рада тимчасово скасувала на період воєнного стану мита на ввезення рукавів, елеваторного обладнання та інше.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зауважив, якщо зараз не запрацює повноцінно експорт і у нас залишаться лише три напрямки: дорога, річкові порти та залізниця, то Україна буде вигружати 2-3 млн на місяць. Це дуже мало.

"Нам щоб залишки вивезти, потрібно буде 3 роки. Якщо так і буде залишатися, то відсотків 30 сільгоспвиробників припинять свою діяльність", - додав він.

Як повідомляли раніше, у портах Одещини вантажать перші судна із зерном. Очікується, що перше судно з українським зерном вирушить з дня на день з одного з портів Одещини.

Нові виклики для аграрного фронту: яким буде врожай-2023?

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