Агресивний грип атакує Україну: скільки людей померло і коли обов'язково їхати в лікарню

Загалом в Україні за цей тиждень захворіло 260 тисяч людей. Це на 9% менше ніж минулого.

260 тисяч українців захворіли на грип за минулий тижень. Це на 9 відсотків менше, ніж за попередні 7 днів. Епідеміологи обережно кажуть про те, що пік епідемії вже позаду. Однак лікарі в стаціонарі досі констатують, що відділення переповнені.

Цей сезон грипу особливий складним перебігом хвороби, тож людей закликають не зволікати зі зверненням до медиків. Більше розповіла в сюжеті кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Це інфекційне відділення переповнене. Реанімація розрахована на 6 ліжок, а нині тут 11 дуже тяжких пацієнтів хворих на грип. Усі вони на штучній вентиляції легень та на кисневій підтримці.

Грип цього сезону лікарі називають особливо агресивний. Що це означає – пан Микола відчув на собі.

“Період був такий, що я не міг рухатися лежав просто”, – каже чоловік.

Грип в Україні / Скриншот із відео ТСН

Ще дуже велика слабкість, але принаймні він вже може підвестися. Він контролює сатурацію.

“У мене було 89”, – розповідає Микола.

Як тільки падає нижче 90, його підтримує кисень. Пан Микола має хронічне захворювання легень і грип вдарив по найслабшому. Він вже два тижні приходить до тями.

“Мені треба робити вакцинацію від грипу. Так як я перехворів, це досить серйозно, я б не хотів бути ще раз в такій ситуації”, – каже чоловік.

Усі хто лежить у стаціонарі, і в реанімації не мають щеплень від грипу, але мають супутні захворювання.

“Особливості, що грипа Б зараз більше ніж вірусу грипу А, і він протікає в цьому році набагато агресивніше. З ускладненнями, захворюваннями легень, пневмонія. Дуже швидкий розвиток ускладнень і дихальної недостатності”, – розповіла завідувачка інфекційного відділення №2 Свято-Михайлівської клінічної лікарні Людмила Мінова.

Грип в Україні / Скриншот із відео ТСН

За цей сезон 14 пацієнтів не вдалося врятувати. І хоча в столиці не перевищений епідпоріг – в стаціонарі додатково розгорнули ліжка. Саме такі дії рятували Рівненщину ще минулого тижня.

“Цьогорічний сезон грипу важкий, значно важчий ніж минулого року. Крім нашого відділення були розгорнуті додаткові ліжка у гепатитному відділенні і вони також були задіяні”, – розповіла завідувачка інфекційного відділення Рівненської центральної лікарні Галина Максимчук.

Грип в Україні / Скриншот із відео ТСН

Минули тиждень для відділення був критичний, каже Галина Максимчук, троє пацієнтів померли від ускладнень грипу. Люди лікувались вдома, затягнули зі зверненням. Найефективніше лікування від грипу спрацьовує у перші три дні.

Нацгвардієць Сергій два дні намагався впоратися з хворобою вдома.

“Я ще так не хворів, самопочуття таке, що сил не має”, – каже він.

Коли молодий військовий відчув, що він задихається поїхав до лікарні.

“Температура висока, не можна дихать, загалом важкий стан. Бачу, що ніяке лікування не допомагало. Коли я приїхав вранці, то мене вже положили. У лікарів є підозра, що це пневмонія”, – каже чоловік.

Терапія почала працювати і вперше за 5 днів Сергій почав їсти.

Найголовніші маркери, що треба їхати в стаціонар – це висока температура, задуха у стані спокою, сплутана свідомість, блювота і неможливість пити рідину в достатній кількості.

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Загалом в Україні за цей тиждень захворіло 260 тисяч людей. Це на 9% менше ніж минулого.

“Можна обережно сказати, що пік захворюваності ми вже пройшли. Загальна тенденція по Україні саме така. Чотири області, які не сягли епід порогу і Київ. Якщо наступний тиждень підтвердить зниження, тоді ми зможемо сказати про динаміку цього зниження”, – каже генеральний директор центру громадського здоров’я Михайло Росада.

Майже половина з тих, хто переніс гострі респіраторні захворювання діти.

Наталя привела 5-річного Тимура до лікаря. Він хворіє вже в третій за цей сезон.

“Висока температура важко збивалася, антибіотики міняли тричі. Походили в садочок і знов захворіли”, – каже жінка.

Наталя вважає, що Тимур захворів у садочку, а попередні рази вірус донька могла принести зі школи. Щоб зупинити епідемію на Прикарпатті понад 800 шкіл закрили на карантин і це дало результати.

Найбільша школа Івано-Франківська після місяця навчання на дистанційці готується знов прийняти дітей. Перед закриттям тут хворіли 26% дітей. Нині обдзвонили батьків – більшість готова до навчання.

Цей тиждень має бути вирішальним. Епідеміологи обережного говорять про невеликий спад захворюваності по всій України. Статистика за цей тиждень покаже, чи епідемії грипу та ГРВІ вийшла на плато, чи вже почався впевнений спад захворюваності.

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