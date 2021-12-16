Агресія і провокації Росії: як українські моряки патрулюють Азовське узбережжя

Судна ворога часто стоять за 4-6 миль від нашого берега, навпроти Маріуполя і Бердянська.

Російські катери і сторожові кораблі стоять за якихось 7 кілометрів від узбережжя Маріуполя. Москва одноосібно закрила 70 відсотків акваторії Азовського моря нібито під свої навчання. Проте навчань насправді не має, а от блокування й провокації є.

Про рейд морських прикордонників йдеться 16 грудня у сюжеті ТСН.16:45.

У 2018 році російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран нашого буксиру поблизу Керченської протоки. Три роки минуло, протока для українських військових закрита, тепер внутрішнє Азовське море стало неспокійним для українських моряків.

Азовське море від початку війни на Донбасі намагаються прибрати до рук російські ВМС. Перекидання суден Каспійської флотилії на Азов, закриття Керченської протоки для проходження наших суден і блокада акваторії моря біля самого українського берега — Кремль постійно вигадує нові провокації.

"Ми по радіостанції опитали судно і передали вказівку, що хочемо оглянути. Росіяни підслухали і сказали, якщо ми підійдемо ближче, ніж дві милі — це буде розцінюватись як напад", — розповідає прикордонник з позивним "Айболіт".

Москва одноосібно закрила 70 відсотків акваторії Азовського моря | Новини світу

Щонайменше 15 кілограмів обвісу, зброя, магазини, прилади нічного бачення: це все на одному спецпризначенцеві, який щодня патрулює акваторію Азовського моря на швидкісному катері. Тридцять вузлів з-під мотору і малий патрульний катер типу ЮМС-1000 йде у море на бойове чергування. Капітан судна уважно вглядається у монітор виглядаючи кораблі чужинців.

"У море ми виходимо кожний день і постійно спостерігаємо кораблі Росії, зокрема прикордонної служби ФСБ", — зазначає він.

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Зазвичай судна ворога стоять за 4-6 миль від нашого берега, навпроти Маріуполя і Бердянська. Це невеликі швидкісні катери типу "Мангуст" і сторожеві судна з артилерійським озброєнням на борту. Вони навіть не виходять на зв’язок, дотримуючись режиму тиші. У хорошу погоду їх можна побачити неозброєним оком із Білосарайської і Бердянської коси. За словами прикордонників, росіяни постійно провокують наших бійців.

Через невизначеність статусу морських кордонів в Азовському морі між Україною і Росією у 1990-х дозволило Кремлю під приводом навчань безкарно перекривати до 70 відсотків акваторії моря. Їхній флот стримує вихід наших військових кораблів у море і заважає трафіку міжнародних торгових суден у порти Маріуполя, Бердянська — а це вже ще й економічна блокада.

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