Агресія Росії: парламентська опозиція вимагає негайно провести закрите засідання за участі президента

Тема - план дій у разі повномасштабного вторгнення.

Парламентська опозиція вимагає негайно провести закрите позачергове засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського та керівників силових відомств.

Про це розповіли у ТСН.12:00 за 24 січня.

Головна тема - це адекватна відповідь російській агресії та план дій у разі повномасштабного вторгнення ворога.

Тим часом, на вівторок, 25 січня, запланована зустріч керівництва Верховної Ради та керівників фракцій з міністром оборони Олексієм Рєзніковим.

Парламентська опозиція вимагає провести позачергове засідання | Новини України

За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалити звернення до світової спільноти із закликом засудити російську агресію щодо України. Голова вніс пропозицію щодо внесення постанови про звернення парламенту до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку РФ, які вона здійснює з метою недопущення реалізації євроатлантичних прагнень України.

Як повідомлялося, на тлі підвищеного рівня російської загрози Сполучені Штати евакуюють родини співробітників зі свого посольства у Києві. Президент Джо Байден, як пише американська преса, також міркує над розміщення кількох тисяч американських військових, кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи.

Читайте також: