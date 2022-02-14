Агресія Росії: посли країн-членів НАТО збираються на термінове засідання

США припусають, що наступ може статися вже цього тижня.

Посли країн-членів НАТО збираються в штаб-квартирі Альянсу. Вони обговорюватимуть можливий наступ Росії. До слова, у Сполучених Штатах припускають, що це може статися цього тижня.

Як дипломати намагаються знижувати напругу довкола України - подробиці у ТСН.Ранок 14 лютого розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

На тлі того, що безпекова криза сягає критичної позначки, посли готові були екстрено зібратися й напередодні, адже ситуацію вважають напрочуд тривожною. Але водночас ще не фатальною. Саме тому не стали терміново змінювати своїх планів.

Також читайте Зеленський поговорив з Байденом: деталі розмови лідерів України і США

Втім, змінити їх довелося низці західних дипломатів і військових, що працювали в Україні. Своїх інструкторів, що тренували українських військових, забирає уже й Канада. Достроково завершується відрядження й для частини місії ОБСЄ: західні журналісти бачили автівки спостерігачів, завантажені валізами. У пресслужбі від'їзд деяких із них підтвердили. Втім, не конкретизувавши, які саме держави-учасниці ОБСЄ забирають своїх працівників із України.

Агентсво Reuters, посилаючись на свої джерела, писало, що це Сполучені Штати. Тоді як Велика Британія, приміром, обмежилася тим, що перемістила спостерігачів углиб України з територій, непідконтрольних Києву. Зараз у Лондоні спільно з союзниками думають, як ще підтримати Україну. Працюють над додатковим військовим та економічним пакетом допомоги, про який оголосять найближчими днями.

Завершує Захід і підготовку потужних санкцій проти Росії. Які, схоже, надто вже зачіпають росіян. Посол Російської Федерації у Швеції Віктор Татаринцев навіть забув мову дипломатії, коментуючи можливі обмеження. Мовяв, Росія завдяки цьому стає лише сильнішою й самостійнішою.

Про готовність Заходу об'єднатися довкола підтримки України в Києві говоритиме сьогодні німецький канцлер. Завтра це ж саме повторить в Москві Володимиру Путіну, адже стягувати війська до України Росія продовжує. Через протоку Босфор, зокрема, в Чорне море вийшла підводна субмарина, оснащена ракетами для враження наземних цілей.